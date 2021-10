I vincitori di EFFIE AWARDS® ITALY 2021

Si è tenuta a Milano presso VillaNecchi Campiglio e in diretta streaming su YouTube, la cerimonia di premiazione di Effie Awards® Italy , iniziativa promossa da UNA, Aziende della Comunicazione Unite, e UPA, l’Associazione che riunisce i più importanti investitori in comunicazione pubblicitaria in Italia . e sostenuta da importanti aziende partner: Google (Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor), Accenture (Gold Sponsor), WebAds (Gold Sponsor) e Ogury (Silver Sponsor).

A salire sul podio durante la serata presentata dalla spumeggiante Geppi Cucciari, le campagne che si sono distinte per l’efficacia dei risultati di marketing e delle performance della comunicazione. Due le nuove categorie introdotte quest’anno, in linea con l’evoluzione della comunicazione di marketing: Brand Performance ed E-commerce Boost.

Anche in un anno largamente condizionato dalla pandemia, la terza edizione italiana ha registrato un riscontro importante in termini di adesioni, con un incremento del 20%.

A conferire valore aggiunto al premio, tre giurie di esperti del settore, presiedute da Graziana Pasqualotto, Vice Presidente di UNA, in rappresentanza delle aziende, del mondo accademico, dei mezzi e delle agenzie, in tutte le declinazioni – dalle agenzie media, creative, PR e dedicate alla promozione e agli eventi.

In linea con la metodologia internazionale, le campagne sono state valutate secondo quattro differenti parametri, ognuno con un peso specifico, dalla definizione degli obiettivi, alla strategia, all’esecuzione fino al criterio più importante dei risultati ottenuti.

A guidare l’assegnazione degli award i severi principi internazionali del premio e un processo di valutazione particolarmente selettivo. Oltre al trofeo, ai vincitori il riconoscimento di un punteggio valido per l’Effie Index mondiale e la partecipazione alle edizioni internazionali del Premio, Effie Europe e Best of the Best Worldwide.

Ad aggiudicarsi il Grand Effie quest’anno la campagna Sogni d’oro Melatonina, VMLY&R.

Di seguito tutti i premi assegnati:

ORO

Campagna: Sogni d’oro Melatonina

Categoria: Bevande (alcoliche e non alcoliche)

Brand: Star Spa

Azienda: Star stabilimento Alimentare Spa

Agenzia: VMLY&R

Campagna: Indossa i tuoi capelli

Categoria: Influencer

Brand: Pantene

Azienda: Procter&Gamble

Agenzia: Grey Spain – Carat Italia*, MIA REPRESENTACIONES ARTISTICA S.L. ITALIAN BRANCH onpoint

Campagna: Mediaworld performance durante il lockdown

Categoria: E-commerce Boost

Brand: MediaWorld

Azienda: MediaWorld Italia

Agenzia: Mediaplus Italia

Campagna: Sogni d’oro Melatonina

Categoria: Renaissance

Brand: Star Spa

Azienda: Star stabilimento Alimentare Spa

Agenzia: VMLY&R

Campagna: Nutella – Ti amo Italia

Categoria: Brand Experience

Brand: Nutella

Azienda: Ferrero Italia

Agenzia: Ogilvy Italia*, Aquest, Mindshare spa, Think Cattleya, Caffeina

ARGENTO

Campagna: Il cuore, metticelo per davvero.

Categoria: Piccoli Budget

Brand: WWF

Azienda: WWF Italia

Agenzia: Accenture Interactive*, The Big Mama

Campagna: Lavazza A MODO MIO

Categoria: Bevande (alcoliche e non alcoliche)

Brand: Lavazza

Azienda: Lavazza Italia

Agenzia: VMLY&R*, Wavemaker

Campagna: Disconnessi on the road

Categoria: Branded Content

Brand: Corona Extra

Azienda: Anheuser-Busch InBev Italia

Agenzia: Vizeum Italia*, The Story Lab

Campagna: Crispy McBacon Anniversary

Categoria: Branded Integration Partnerships

Brand: McDonald’s Italy

Azienda: McDonald’s Italy

Agenzia: Leo Burnett Italy*, OMD Italy

Campagna: IO-NOI-E.ON

Categoria: Brand Performance

Brand: E.ON

Azienda: E.ON Italia

Agenzia: DLVBBDO*, Triboo

Campagna: Poste Delivery

Categoria: Lancio di Nuovi Prodotti e Servizi

Brand: Poste Italiane

Azienda: Poste Italiane

Agenzia: Saatchi & Saatchi Italia*, OMD

Campagna: The Rooftop Match

Categoria: Branded Content

Brand: Barilla Spa

Azienda: Barilla Spa

Agenzia: We Are Social*, Brw Filmland OMD Omnicom Public Relations Group Italy Hill + Knowlton

Campagna: È tempo di vita

Categoria: Engaged Community

Brand: Novartis

Azienda: Novartis

Agenzia: Omnicom Public Relations Group Italy

BRONZO

Campagna: Come costruire la notorietà di marca

Categoria: Alimentari

Brand: Pasta Armando

Azienda: Pasta Armando

Agenzia: Serviceplan Group Italia*, Mediaplus Italia Srl Serviceplan Italia Srl

Campagna: Martini – MartiniLiveBar

Categoria: Brand Pop

Brand: Martini

Azienda: Martini

Agenzia: Ogilvy & Mather Italia*, Opossum, OMD Italy

Campagna: #nerosubianco

Categoria: Brand Pop

Brand: Alce Nero

Azienda: Alce Nero Spa

Agenzia: Pink Lab™

Campagna: Casa Sky Wifi

Categoria: Internet & Telecom

Brand: Sky Italia

Azienda: Sky Italia

Agenzia: WAVEMAKER Italia*, M&C Saatchi Spa

Campagna: #BuonNonSanValentino

Categoria: Engaged Community

Brand:Durex

Azienda: Reckitt

Agenzia: Havas Milan*, Basement

Campagna: Indossa i tuoi capelli

Categoria: Engaged Community

Brand: Pantene

Azienda: Procter&Gamble

Agenzia: Grey Spain – Carat Italia*, MIA REPRESENTACIONES ARTISTICA S.L. ITALIAN BRANCH onpoint

Campagna: È tempo di vita

Categoria: Influencer

Brand: Novartis

Azienda: Novartis

Agenzia: Omnicom Public Relations Group Italy

Campagna: Casa Sky Wifi

Categoria: Branded Content

Brand: Sky Italia

Azienda: Sky Italia

Agenzia: WAVEMAKER Italia*, M&C Saatchi Spa

Campagna: ACE Gentile – “la candeggina coi colorati”

Categoria: Prodotti per la cura della casa

Brand: ACE Gentile

Azienda: Fater Italia

Agenzia: DLVBBDO, Carat Italia

Campagna: Campagna estate “Respira, sei in Trentino”

Categoria: Trasporti, Viaggi & Turismo

Brand: Trentino Marketing Italia

Azienda: Trentino Marketing Italia

Agenzia: Ogilvy Italia*, Hogart

“Siamo arrivati alla terza edizione, e dopo due anni di pandemia registriamo un record di iscrizioni. Non siamo sorpresi: il prestigio internazionale del premio, la qualità delle giurie e la collaborazione con UPA sono gli ingredienti di questo successo. Il mercato si sente rappresentato e correttamente valorizzato. Il circuito internazionale di Effie, poi, garantisce una vetrina in cui mettere in mostra le capacità italiane, che – guardando la qualità delle campagne iscritte e premiate quest’anno – meritano di stare sotto ai riflettori.” dichiara Emanuele Nenna, Presidente UNA.

“Effie si conferma un’ottima palestra per migliorare e misurare l’efficacia della comunicazione, la partnership con UNA ci ha permesso, con un’accurata valutazione dei progetti, di selezionare le migliori campagne, esempi concreti di eccellente creatività orientata ai risultati e al mercato. Il mondo della comunicazione è in continua trasformazione, così come i cambiamenti nelle attitudini dei consumatori e le offerte di contenuti da parte di editori sempre più ibridi. Anche in una fase complessa come quella che stiamo vivendo la pubblicità è una leva fondamentale per la crescita, per l’identità di marca, per gli obiettivi commerciali delle nostre aziende”, ha dichiarato Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di UPA.

Chiusa la terza edizione di Effie® Awards Italy si guarda già all’edizione 2022. Sarà Barbara Sala, Europe Connections Director The Coca-Cola Company, Presidente di Giuria del prossimo anno.