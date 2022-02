Andrea Ferrari senior content and digital manager di Mamma Mia Adv

Mamma Mia Adv arricchisce il proprio organico con l’ingresso di Andrea Ferrari, un Senior Content and Digital Manager che vanta un’esperienza ultradecennale nel mondo della comunicazione, avendo ricoperto in passato i ruoli di Digital Marketing Manager e Digital Project Manager in agenzie internazionali nei settori energetico, automotive e wellness.

Andrea Ferrari

In Mamma Mia Adv entrerà a far parte del Digital Department e si occuperà della gestione di progetti di comunicazione complessi, coordinando le attività sui clienti e attivando tutte le possibili leve strategico-creative per il raggiungimento dei risultati prefissati.

“Siamo certi che Andrea sarà una risorsa molto importante nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso” dichiara Maurizio Matarazzo, Partner e Direttore Creativo di Mamma Mia Adv.