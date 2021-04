Partnership con il Giro d’Italia per Gruppo UNA

Gruppo UNA è pronto ad unirsi alla carovana rosa della 104° edizione del Giro d’Italia,che partirà dalla città di Torino l’8 maggio e in 21 tappe attraverserà la penisola per raggiungere Milano il 30 maggio, giorno conclusivo della manifestazione sportiva con la cronometro finale. La corsa ciclistica che da oltre 100 anni appassiona gli italiani, unendo in un unico abbraccio tutta la nazione, rappresenta ormai un appuntamento imperdibile tra i grandi eventi sportivi annuali. Italianità, tenacia e passione sono le caratteristiche distintive della celebre corsa rosa, profondamente condivise da Gruppo UNA e parte da sempre del suo DNA distintivo. La più grande catena alberghiera italiana sarà Hospitality Partner del Giro d’Italia con il suo brand UNAHOTELS, collezione di hotel caratterizzati da comfort ed eleganza che accoglieranno i team in alcune importanti tappe e ospiteranno eventi dedicati alla manifestazione.

“Il Giro d’Italia è una pietra miliare del nostro Paese e la massima espressione di sportività legata al territorio, a cui si unisce un potere aggregante che nel tempo ha coinvolto tutti noi italiani, rendendoci spettatori appassionati di una manifestazione che è diventata parte della nostra identità. Per una realtà come Gruppo UNA profondamente legata al territorio, all’Italia e agli autentici valori dello sport, è stata una scelta naturale legarsi a questa manifestazione – commenta Fabrizio Gaggio,Direttore Generale Gruppo UNA. Siamo felici ed estremamente fieri di essere al fianco, in qualità di Hospitality Partner, di un evento tanto celebre e importante, specialmente in questa edizione che arriva dopo un periodo di pandemia estremamente duro per tutti. Siamo certi che la magica atmosfera rosa porterà, nei territori coinvolti dalle 21 tappe, una ventata di positività e tanta voglia di ripartire insieme”.

La presenza capillare di Gruppo UNA in tutta la penisola, anch’essa un entusiasmante e spettacolare giro del Bel Paese attraverso destinazioni turistiche d’eccezione, la rende una scelta perfetta anche per gli appassionati che seguiranno le tappe del Giro d’Italia. Dei 37 hotel e resort Gruppo UNA, la collezione UNA HOTELS raccoglie ben 19 strutture 4 stelle ottimamente distribuite sul territorio, caratterizzate da un’atmosfera genuinamente italiana e dove l’efficienza e la qualità del servizio si declinano in cura degli ambienti, eleganza, buon cibo e attenzione ai dettagli; la scelta perfetta per appassionati sportivi o viaggiatori in cerca di soluzioni ideali di alto profilo.

In qualità di Hospitality Partner, UNAHOTELS aprirà le sue strutture ai team sportivi, come ad esempio a Bologna e a Milano, e ospiterà eventi in alcune delle città toccate dalla carovana rosa come l’esposizione del trofeo “Senza Fine” presso il nuovo flasghip hotel Milano Verticale | UNA Esperienze, in apertura a maggio. La partnership con RCS Sport garantirà un’ottima visibilità per il brand sulle piattaforme del Giro d’Italia, compresi sito ufficiale e canali social, che andranno ad aggiungersi ad altre numerose occasioni di promozione come ad esempio la partecipazione virtuale di UNAHOTELS alla carovana digitale che nel mese di maggio attraverserà giroditalia.it, replicando le modalità di ingaggio di quella fisica, prevedendo transito, contatto delle aziende con il pubblico e distribuzione di gadget.

Per celebrare al meglio l’occasione, tutti gli alberghi Gruppo UNA verranno coinvolti in azioni promozionali tra cui figurano gli allestimenti tematici delle lobby e degli spazi ristorazione, l’illuminazione rosa della facciata dell’hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze in occasione della tappa di apertura di Torino, e la creazione di un originale nuovo cocktail di compagnia dedicato, per l’appunto, al Giro d’Italia.