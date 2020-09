Mellin lancia la nuova campagna social con Casa Surace

È partito il “giro dei parenti” di Nonna Rosetta per l’Italia, la campagna social di Mellin con Casa Surace, ideata e realizzata dall’agenzia Edelman Italia e volta ad incrementare la brand awareness della linea Viaggio D’Italia biologico.

Nonna Rosetta si cimenta nel raccontare così i valori e i comportamenti peculiari della nostra tradizione regionale, ironizzando sugli stereotipi ed esaltando al tempo stesso la bellezza di ogni luogo che ci fa conoscere attraverso le sue parole. Come fosse una visita ai parenti, ovunque essi siano, il viaggio di Mellin ci accompagna virtualmente, con ironia ma anche un po’ di nostalgia, per le vie del nostro bel Paese, dove viaggiare ancora non è facilissimo, mostrandolo attraverso gli occhi della nonna più amata d’Italia.

“Questo progetto per Mellin ed in particolare per il brand Viaggio d’Italia biologico rappresenta una scommessa importante. Si tratta di un’iniziativa di branded content tutta nuova nello scenario del baby food che abbiamo voluto intraprendere per dare il giusto risalto e riconoscibilità ad una linea di eccellenze sulla quale abbiamo grandi aspettative. Abbiamo scelto Casa Surace come compagno in questa avventura perché siamo certi sapranno dare alla comunicazione di brand la giusta dose di connessione emotiva che ci serve per raggiungere con i corretti messaggi di marca il nostro target” commenta Yoann Steri Head of Digital and E-commerce, Danone Specialized Nutrition Italy

L’operazione, ideata e realizzata da Edelman Italia é parte integrante della strategia di influencer del brand: “crediamo che il valore aggiunto di un’agenzia come Edelman Italia sia la capacità, interpretando le esigenze del cliente e pensando “lateralmente”, di andare oltre gli schemi attraverso scelte di rottura” spiega Sabrina Larese, Deputy General Manager and Chief Growth Officer di Edelman Italia “è il principio rivelatosi vincente che abbiamo adottato per la campagna di Mellin, un marchio storico di prodotti per l’infanzia, al quale abbiamo affiancato la figura di Nonna Rosetta Avevamo bisogno infatti di valorizzare un prodotto di grande qualità con un tone of voice coinvolgente e d’impatto e Casa Surace ci è sembrata la scelta più giusta per la capacità di interpretare con intelligente ironia i valori e gli asset distintivi del brand”.

Ed è lei, la nonna più famosa del web, che con la sua irresistibile simpatia e le sue immancabili perle di saggezza, attraversa la penisola per raccontare la provenienza di alcune eccellenze regionali presenti nei prodotti della linea. Così Viaggio d’Italia biologico di Mellin, alleato della nonna in tutte le sceneggiature, viene valorizzato dallo stile indistinguibile di Casa Surace, casa di produzione partner ma soprattutto dalla famiglia allargata di più di 4 milioni di fan sul web.

Partendo dall’Emilia Romagna con i suoi accenti e modi di dire, oltre che alle migliori ricette della tradizione, Nonna Rosetta attraversa l’Italia, approdando in Sicilia, passando poi per il Nord con “il pacco da giù” esplorando la Puglia ed infine il Veneto.

“E’ la prima volta che raccontiamo la realtà di un brand di baby food attraverso il personaggio di Nonna Rosetta e devo ammettere che il risultato è stato veramente soddisfacente. Gli autori di Casa Surace hanno generato l’idea del format Viaggio d’Italia con Nonna Rosetta in maniera spontanea. E’ stato naturale infatti, unire l’identità di marca di Mellin Viaggio d’Italia con un racconto che attraversasse e raccontasse le regioni e le eccellenze italiane. Soprattutto perché Nonna Rosetta ha davvero parenti in tutta Italia, ogni giorno a tavola esce fuori qualche cugino in Romagna, in Veneto o in Sicilia!” commenta Luca Persichetti, manager di Casa Surace.