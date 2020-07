E’ online il nuovo sito di Campari Group

Campari Group, azienda leader nel settore dei premium spirits, rinnova la propria presenza online con un sito dal taglio fortemente editoriale, che organizza i contenuti in un flusso in continua evoluzione e aggiornamento.

Il sito, che si conferma primo e unico canale di riferimento per tutte le informazioni istituzionali, faconvergere tutte le informazioni di rilevanza globale e locale per trasmettere la voce del Gruppo e delle sue sedi nel mondo.

Esempio perfetto di come il Gruppo dia voce alle attività locali di rilevanza globale è la sezione Stronger Together cheraccoglie tutte le principali iniziative del Gruppo attuate sin dall’insorgere dell’emergenza sanitaria Covid 19 e attraverso tutte le sue diverse fasi nei vari Paesi in cui Campari opera. Le notizie sono di facile consultazione per tutti i visitatori grazie alla loro categorizzazione di luogo, tipologia, e soggetti a cui le iniziative si rivolgono. Campari Group ha infatti risposto alla crisi impegnandosi attivamente e sostenendo le comunità locali, le istituzioni, i propri partner e il settore hospitality attraverso donazioni, produzione di gel igienizzante, fondi di assistenza, corsi di formazione e molte altre iniziative in tutti i Paesi del mondo in cui è presente.

La sezione News&Media diventa il punto da cui, attraverso un originale motore di ricerca, l’utente può accedere a qualsiasi contenuto del sito, grazie a un percorso trasversale che permette al visitatore di seguire i temi più in evidenza. Lo scopo è stimolare il visitatore a navigare attraverso contenuti di diversa natura, guidandolo in una piena fruizione della narrazione della marca.

L’approccio editoriale si esprime in particolare nella sezione “The Spiritheque”. A metà strada tra la riscoperta di un archivio segreto e una galleria d’arte virtuale, The Spiritheque racconta di luoghi e persone, misteri e suggestioni dal mondo delle proprie marche. Un percorso originale tra narrazione e illustrazioni animate, che esplora il patrimonio immateriale del Gruppo e delle sue marche in chiave contemporanea e innovativa, declinandolo attraverso storie vere, aneddoti, “leggende” e restituendo al lettore atmosfere sempre inedite e originali.

Filo conduttore tra questi contenuti, un binomio che intreccia Campari e il mondo dell’arte e della cultura, già a partire dagli albori della sua storia, quando l’arte pubblicitaria contribuì alla costruzione del marchio oggi noto in tutto il mondo. Da allora, la storia di Campari Group è costellata dall’ingresso di decine di nuove marche, dal forte valore identitario, legate indissolubilmente ai Paesi e alle rispettive culture di origine.

Il design del sito, completamente rinnovato, nasce da uno studio approfondito del connubio tra l’immenso patrimonio storico e culturale di Campari e la sua dimensione di Gruppo internazionale con marchi e persone provenienti da ogni parte del mondo. L’estrema cura estetica risponde inoltre alla volontà di trasmettere la continuità del legame che da sempre unisce Campari al mondo del design d’eccellenza.

È proprio l’elemento visivo il tratto distintivo della narrazione delle attività del Gruppo. Il pantone blue – creato ad hoc, così come il nuovo font proprietario disegnato in esclusiva, sono parte della nuova immagine sobria, elegante, ma anche avanguardista, con cui il Gruppo si presenta a tutti i suoi interlocutori.

I contenuti multimediali sono arricchiti da video interviste ai “master blender e distiller”, custodi delle segretissime ricette di alcuni tra i prodotti più distintivi. Nelle pagine dedicate agli investitori è possibile invece approfondire il percorso di crescita ed espansione globale perseguito da Campari Group negli ultimi 25 anni, dalle prime acquisizioni, passando attraverso la quotazione in Borsa e l’affermazione sui mercati internazionali.

Evolute e ampliate anche due sezioni prioritarie, in cui si racconta l’approccio dell’azienda alla sostenibilità e alle proprie persone. In quest’ultima sezione, vengono presentati la missione, i valori e la cultura di Campari Group, così come la “Camparista Experience”: attraverso l’esperienza diretta delle sue persone, nel video “Our Signature Mix”, i dipendenti mostrano il significato dell’essere parte del mondo Campari.

Il nuovo sito simboleggia il coronamento di un ampio progetto di costruzione della marca corporate, iniziato con una ridefinizione della brand identity che esprimesse al meglio le origini italiane, lo spirito fortemente imprenditoriale e la vocazione internazionale riflettendo la realtà di un Gruppo in continua evoluzione.

“Il nuovo sito camparigroup.com – commenta Enrico Bocedi, Direttore della Comunicazione Corporate di Campari Group – è l’ultima tappa di un percorso di creazione della marca corporate e va di pari passo con la continua evoluzione del Gruppo, impegnato a sostenere una realtà in crescita in un contesto sempre più globale e articolato. Siamo lieti che questo avvenga nell’anno in cui compiamo 160 anni: un’occasione per fare il punto sulla strada fatta finora e guardare alle prossime sfide future che ci attendono”.