Campagna affissioni per Cedrata Tassoni

Con l’arrivo dell’estate parte la campagna affissioni di Cedral Tassoni che quest’anno ha come soggetto la Cedrata Limited Edition. Per tutto il mese di luglio, in prossimità di alcuni punti vendita della Gdo in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, saranno posizionati dei vertical banner e delle affissioni speciali in vari formati (pensiline adesivizzate, stendardi, gonfaloni) per promuovere la Cedrata in edizione limitata commercializzata da giugno e per tutta l’estate.

La bibita cult di Tassoni, dall’inconfondibile colore giallo e dal gusto unico, proposta fin dagli anni ’50 in una bottiglietta di vetro che ricorda la buccia del cedro, si veste di nuovo con cluster da 4 o 6 bottiglie con al loro interno straordinarie sorprese. Gli esclusivi packaging contengono 1 sottobicchiere magnete con la stampa delle storiche pubblicità Tassoni tutte da collezionare. I soggetti scelti sono 6, tratti direttamente dal patrimonio storico iconografico di Cedral Tassoni. All’interno della confezione, si potrebbe trovare anche un esclusivo invito per trascorrere una giornata in azienda, visitando la storica sede di Salò e lo stabilimento produttivo.

Il lancio della Limited Edition è stato già annunciato su tutti i canali Social (Facebook, Instagram, LinkedIn) aziendali e supportato da una campagna innovativa che ha creato attesa ed engagement nella community Tassoni.

La pubblicità Out of Home è un’integrazione della campagna già avviata e ha come target i consumatori finali. L’obiettivo è ottenere visibilità immediata e stimolare l’acquisto del prodotto da parte dei consumatori abituali, amanti della iconica Cedrata ed entusiasti dell’azienda, e di intercettare il “nuovo consumatore Tassoni” un target giovane alla costante ricerca di gusti freschi e originali e interessato a scoprire i prodotti della migliore tradizione italiana.