“L’esempio di oggi per i grandi di domani”: la campagna per il Ministero della Difesa

“L’esempio di oggi, per i grandi di domani”: è questo il messaggio della campagna di comunicazione lanciata dal Ministero della Difesa con quattro “speciali” protagonisti: Sofia, Tommaso, Damian, Ines.

Oggi l’Italia riparte ed è attraverso questa campagna, che tiene insieme la memoria e la speranza, che il Ministero ha voluto ringraziare lo sforzo compiuto dagli uomini e dalle donne delle Forze Armate durante l’emergenza coronavirus.

La campagna, attraverso un video pubblicato sui principali canali social delle Forze Armate, ha voluto reinterpretare l’emergenza e il grande sforzo profuso da tutto il Paese in un’ottica educativa, proiettata al futuro. Una voglia di domani raccontata dagli occhi dei bambini, poiché è per loro che si sta riscrivendo il presente. Il video è stato realizzato dall’agenzia Independent Ideas (Publicis Groupe) con Erick Loi executive creative director, Roberto Nicosia e Giulio Petrone gli art director, Andrea Salerno copy writer.

In un momento storico in cui l’immaginazione di un nuovo futuro è al centro della discussione nazionale e internazionale, si è voluto guardare questa prospettiva con gli occhi di chi, più di tutti, rappresenta il domani. Proprio i bambini sono stati tra coloro che hanno maggiormente sofferto l’isolamento, a casa con le scuole chiuse e senza incontrare e giocare con i loro coetanei. Come Sofia, Tommaso, Damian e Ines hanno assistito alla narrazione dell’epidemia da un’angolazione particolare. Le immagini dell’emergenza sanitaria hanno però fatto scoprire loro dei nuovi modelli a cui fare riferimento – nella società civile, così come in chi indossa la divisa delle istituzioni – da cui ne traggono l’aspirazione a diventare grandi.

Ed è proprio perché i bambini scoprono il mondo emulando giocosamente gli adulti, che gli esempi che vengono dati sono così importanti. Di esempio lo sono stati gli oltre 97.000 uomini e donne dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri.

CREDITS

Agency: Independent Ideas

Executive Creative Director: Erick Loi

Art Director: Roberto Nicosia e Giulio Petrone

Copy writer: Andrea Salerno

Client Service Director: Cabiria Granchelli

Account executive: Emily Dobson