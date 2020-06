Campagna di sensibilizzazione per Il Patto Trasversale per la Scienza

Ripartire è più difficile quando si è rimasti fermi per un po’ di tempo, c’è paura ma anche più attenzione. Ora che, nel particolare momento storico che stiamo attraversando, anche i gesti quotidiani sono diventati una piccola impresa, il messaggio che il Patto Trasversale per la Scienza e il Politecnico di Torino vogliono trasmettere è proprio questo: siamo tutti nella stessa situazione e dobbiamo aiutarci l’un l’altro.

Ecco da dove prende avvio il progetto, affidato per la parte di comunicazione alla divisione inTesta del Gruppo Armando Testa, #OgnunoProteggeTutti: dal concetto di protezione anche nei piccoli gesti quotidiani, in tutti i contesti.

La campagna è una multisoggetto che racconta alcuni dei momenti sociali che stiamo tornando tutti a vivere: mezzi pubblici, negozi, strutture sportive. I luoghi di sempre però, oggi, vengono “protetti” da delle mani, una simbolica attenzione, che può fare la differenza e a cui tutti dobbiamo partecipare.

Da qui nasce l’hashtag di PTS #OgnunoProteggeTutti, che il Gruppo Testa ha assunto come messaggio di campagna e che, mai come questa volta, si spera sia virale.

Dietro alla campagna il progetto “Imprese Aperte” del Politecnico di Torino, cui hanno partecipato anche il Presidente del PTS, Pierluigi Lopalco e la coordinatrice del gruppo sperimentazione animale, l’ingegnere Alice Ravizza. Un progetto che ha fornito prima di tutto alle imprese e alle realtà produttive e poi alle altre realtà del vivere sociale (ambienti sportivi, scuole, studi medici, etc) gli strumenti per supportare le riaperture in sicurezza.

“Siamo molto contenti di essere al fianco del Patto Trasversale per la Scienza e del Politecnico di Torino” dichiara il Consigliere Delegato del Gruppo Armando Testa, Nicola Belli. “Vogliamo aiutare non solo la scienza, ma tutti, noi compresi, a ripartire, veicolando i giusti messaggi di collaborazione e protezione di cui abbiamo bisogno”.

Aggiunge il Presidente del PTS, Pier Luigi Lopalco: “I valori della scienza devono rappresentare la guida delle nostre azioni, ma è con le azioni combinate di tutti che possiamo vincere la battaglia contro il coronavirus.”

Agenzia: Gruppo Armando Testa

Direzione Creativa: Paolo Cremonesi

Team Creativo: Lara Aldrighi, Roberta Campagna

Client Service: Emanuele Cicogna Mozzoni