Online il nuovo sito ufficiale di Love Fm

Love Fm, storica emittente radiofonica con sede a Canosa di Puglia (Ba), lancia il nuovo sito web ufficiale. Un upgrade che permette all’emittente di conquistare con musica e notizie nuove regioni. Il nuovo sito è mobile friendly e va a completare la notevole crescita che Love Fm sta vivendo grazie all’aumento delle anteprime di nuove uscite discografiche, alle interviste a personaggi di fama nazionale, ai dj e alla presenza della sezione podcast.

Una crescita che risponde al bisogno di migliorare la fruibilità delle frequenze sul territorio. La radio di Gerry D’Elia ha scelto di affidare la propria rivoluzione alla web agency Comma 3 di Bitonto, specializzata in web marketing.

Sul nuovo sito di Love Fm sono presenti, nella sezione frequenze, collegamenti ai vari player audio per ascoltare la radio in streaming ma con flussi personalizzati per zone. La trasmissione delle canzoni e gli inserimenti pubblicitari audio saranno quindi differenti e personalizzati a seconda della zona scelta. Inoltre è possibile selezionare una radio tematica in base ai propri stati d’animo o per dare il sottofondo giusto alla situazione vissuta in quel momento: Love OnTheRoad, Love Gold, Love Hits e Love Boutique. Sul sito inoltre sarà possibile restare aggiornati con la sezione Novità che include notizie sui grandi successi del passato e curiosità sui nuovi brani in uscita, oltre ad ascoltare e leggere le interviste a personalità di fama nazionale.

Il migliore posizionamento permetterà a Love Fm di portare canzoni ed emozioni in sempre più regioni: oggi, dopo aver conquistato Campania, Sardegna e Veneto, è arrivata anche in Emilia-Romagna.L’editore Gerry D’Elia è entusiasta del trend in crescita della radio e si aspetta ulteriori dati positivi con lo splittaggio delle frequenze che, grazie alla partnership di Comma 3, sono destinate a crescere.