Nuovo spot per Meverin leader nelle porte tagliafuoco

Con Meverin, Bam apre le porte al mondo della sicurezza e apre anche il 2020 con interessanti progetti e nuove acquisizioni.

Lo spot Meverin lancia un nuovo prodotto, le tagliafuoco scorrevoli di grandi e grandissime dimensioni, e introduce il nuovo payoff di Meverin: “Con il fuoco hai chiuso”.

La pianificazione è in esclusiva su Discovery e in particolare nella nuova trasmissione di Peter Gomez “Sono le venti” in onda su Nove, a partire dal 30 gennaio. A questa presenza a striscia si affiancherà un pacchetto di passaggi in prime time su DMAX e su Motor Trend. Questo primo flight di campagna si concluderà il 14 febbraio.

La collaborazione tra BAM e Meverin proseguirà nei prossimi mesi con altri progetti anche per il digitale.