BBBell presenta la campagna ‘Più Veloci Più Vicini’ per i clienti privati

Una nuova iniziativa pubblicitaria
BBBell, operatore di telecomunicazioni con sede a Torino, ha lanciato la sua nuova campagna pubblicitaria dedicata ai clienti privati. Con il messaggio ‘Più veloci più vicini – Internet veloce, l’assistenza anche’, l’azienda intende sottolineare la sua missione di connettere efficacemente persone e imprese al mondo digitale.
Un claim distintivo
Il claim scelto da BBBell riassume perfettamente l’identità dell’azienda, che si propone di offrire non solo una connessione internet veloce, ma anche un servizio di assistenza attenta e disponibile. Con questa iniziativa, BBBell si reinserisce nel panorama della comunicazione, cercando di avvicinare ulteriormente i propri clienti attraverso un servizio di qualità e un supporto costante.