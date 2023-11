L’Erbolario lancia la nuova campagna con il Gruppo Armando Testa

In occasione del 45esimo anniversario dalla sua nascita, L’Erbolario, realtà italiana nel settore della cosmesi di origine vegetale, ha affidato ad Armando Testa lo studio di un nuovo progetto di comunicazione integrata. Primo step della nuova collaborazione, avvenuta per via diretta, un workshop strategico nel quale agenzia e cliente hanno lavorato in team alla definizione dei valori che caratterizzano il Brand, identificando gli elementi più rilevanti del Brand Belief, gli obiettivi di comunicazione e un territorio creativo proprietario.

“Ogni nostra singola scelta, anche la più piccola, conta” – queste le parole di Luigi Bergamaschi, Direttore Commerciale L’Erbolario e uno dei due figli dei fondatori – e oggi vogliamo portare a conoscenza di sempre più persone come la nostra storia, i nostri valori, il nostro impegno, si riflettano ogni giorno in ognuno dei nostri prodotti. Scegliere L’Erbolario significa scegliere di partecipare a questa differenza.”

Ed è esattamente da questa discovery che nasce l’idea visiva e concettuale della nuova campagna: l’Abbraccio. Un abbraccio iconico e simbolico tra uomo e natura, un abbraccio soprattutto reciproco.

Come se i fiori, le foglie, le piante, gli alberi, si stringessero a chi prende tanto da loro, ma ridà loro tantissimo. Due primi soggetti, Ortensia e Tiglio, Accompagnati dal nuovo claim “Chi abbraccia la natura fa nascere bellezza” sono stati realizzati nel parco naturale di proprietà de L’Erbolario, una scelta fortemente voluta da Franco Bergamaschi e Daniela Villa, fondatori di L’Erbolario, dai loro figli Giulia e Luigi e da tutto il team dell’azienda, ogni giorno estremamente attenta a rispettare anche un concetto di “autenticità e trasparenza” che rende L’Erbolario una storia unica e speciale.

“Siamo stati molto colpiti dalla filosofia L’Erbolario -queste le parole del team di Armando Testa- Oggi sostenibilità è una parola molto usata, a volte “abusata”. Per L’Erbolario è stata parte fondante di una scelta precisa, 45 anni fa, e di un impegno notevole ma mai disatteso. La volontà di avere un rapporto paritetico con la natura, basato sul principio che ogni dono della terra vada sempre restituito, è un esempio di gestione illuminata che ci rende orgogliosi di lavorare insieme.”

La campagna sarà on air dalla metà del mese di Novembre 2023, e sarà un progetto multichannel, studiato per essere declinato su stampa, digital, social, fino ai 180 negozi a insegna e agli oltre 4mila rivenditori.

Alla Digital Unit del Gruppo Armando Testa l’incarico di studiare una corposa video strategy digitale, interamente realizzata da Armando Testa Studios, che ha portato alla realizzazione di diversi soggetti video – Famiglia, Metodo, Territorio – che raccontano il Brand e i suoi valori, e di video interviste nelle quali, attraverso le parole e la testimonianza delle persone L’Erbolario e dei fondatori dell’azienda, entriamo nel mondo L’Erbolario per approfondire i temi di innovazione, laboratorio, biodiversità, ambiente e sostenibilità, scienza, ricerca e sicurezza.

Al team anche l’incarico di lavorare al look and feel della sezione sito che, in armonia con il k visual dell’Abbraccio, possa raccontare il nuovo concetto di campagna e contenere tutti i contenuti prodotti.

Credits:

Direzione Creativa: Monica Pirocca e Michela Sartorio

Direzione Creativa Digital: Paolo Fenoglio e Gabriella De Stefano

Head of Strategy: Guglielmo Pezzino

Client Director: Stefano Salvatore

Strategic Team: Matteo Belcastro

Creative Team: Chiara De Michelis, Chiara Bonventre, Francesca Palazzo

Social Media Manager: Sara Zavattaro

Scatti Fotografici: Marco Bertani

Post produzione: Alessandro Bavari

Agente: Carla Pozzi

Casa di Produzione video: Armando Testa Studios

Regia: Luca Grafner

Musica: OperaMusic