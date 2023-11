On air la campagna di Livigno “Segui il battito delle emozioni” 

È on air la nuova campagna integrata invernale di Livigno, ideata dall’agenzia milanese PR & Go Up Communication Partners, che si è occupata del concept, della produzione e della strategia (media plan), fino al media buying. «Livigno. Segui il battito delle emozioni» è il nuovo concept di comunicazione elaborato dall’agenzia guidata da Albert Redusa Levy, che mette al centro l’aspetto emozionale suscitato dalla destinazione e dalla sua bellezza. Una Livigno tutta da vivere, raccontata attraverso una campagna multisoggetto declinata per Digital Media e OOH.

La campagna digitale prevede l’inclusione del mercato Italia (Piemonte, Veneto, Liguria di Levante, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio) e dei principali mercati esteri presenti a Livigno (Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Belgio) ed è pianificata in due flight: dal 23 Ottobre al 23 Dicembre e dal 7 Gennaio al 30 Gennaio.

La campagna OOH in Stazione Centrale a Milano inizierà a metà novembre e si concluderà a fine dicembre per coprire il periodo antecedente la stagione invernale.

In questo modo, non solo viene rafforzata la brand awareness nei luoghi che già conoscono la destinazione, ma viene intercettato anche un pubblico più ampio e variegato amplificando la portata del messaggio comunicativo.

La campagna ha l’obiettivo di far conoscere la bellezza del territorio e le opportunità che esso offre ad appassionati di sport, neve e montagna, dalle famiglie con bambini, alle coppie, passando per single e gruppi di amici, mettendo in risalto le attività sportive e ludiche rese possibili dalla varietà d’offerta e dai paesaggi naturali.

Il concept parte dall’idea che Livigno è un feeling, una passione che fa battere il cuore, sui 115 km di piste, sui sentieri rilassanti, sulle cime incantate e anche in città, durante lo shopping o una cena romantica, una sensazione che si racconta tramite una campagna audace che parla in modo originale attraverso i battiti del cuore di chi la sceglie per vivere una vacanza unica, seguendo il ritmo delle emozioni.

Lo storytelling si basa su slices of life, istantanee di vita quotidiana in interni ed esterni che raccontano la destinazione attraverso le espressioni delle persone e i dettagli, stile stolen shots.

Ritratti incorniciati da scenari naturali mozzafiato, immersi nella neve e nella natura, all’interno di affascinanti chalet di montagna, in mezzo alla natura o nelle boutique dello shopping, gli spot video sono declinati secondo tre tematiche: Action, Family e Lifestyle. I suoni ambientali, uniti al battito del cuore che scandisce le scene, sono la colonna sonora degli spot.

“Un concept tutto nuovo quello di quest’anno, che reinterpreta i messaggi chiave della destinazione, con l’obiettivo di rafforzare il percepito di Livigno e la conoscenza della sua ricca offerta“, dichiara Albert Redusa Levy, Ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Per questa stagione invernale abbiamo voluto puntare sulle emozioni, che Livigno suscita e le passioni che rappresenta, con una campagna audace che parla in modo originale attraverso i battiti del cuore. La scelta di lavorare su molteplici touchpoint è in linea con le linee strategiche più efficaci: per raggiungere l’obiettivo della campagna, creare cioè awareness, è necessario infatti che il messaggio venga visto più volte attraverso canali diversi.”