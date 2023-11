“Dai Maestri della tradizione trentina”, la nuova campagna di Mastri Vernacoli di Cavit

Cavit – Cantina Viticoltori Trento, nome nel comparto vitivinicolo italiano, torna in comunicazione con la nuova campagna stampa e digital “Dai Maestri della tradizione”, con protagonista la ricca linea di vini Mastri Vernacoli dedicata alla distribuzione moderna.

Ideato dall’agenzia MERKAT Brand Partner, il nuovo concept si pone l’obiettivo di raccontare la vera essenza di Mastri Vernacoli, espressione del patrimonio vitivinicolo trentino con 16 referenze tra vini rossi e bianchi da vitigni autoctoni ed internazionali, tutti Trentino DOC. Ciascuna con il proprio carattere peculiare e un legame speciale con la zona d’origine, il Trentino, che ne connota il profilo organolettico.

Il visual della campagna rappresenta due mani che offrono il risultato del sapiente lavoro degli oltre 5.250 viticoltori associati alle 11 Cantine, che costituiscono il cuore pulsante di Cavit.

Sono proprio loro i “maestri della tradizione trentina” che, con il loro straordinario operato frutto di cura, passione ed esperienza, contribuiscono a portare sulle nostre tavole prodotti di qualità che fanno ormai parte del nostro quotidiano, operando nel pieno rispetto del territorio.

Con un visual semplice ma impattante, la nuova campagna, con protagoniste 6 diverse referenze – Müller-Thurgau, Gewürztraminer, Pinot Grigio, Marzemino, Teroldego e Pinot Nero – è il naturale proseguimento delle precedenti: stesso stile raffinato ma con l’aggiunta di un dettaglio, le mani, che umanizzano il messaggio e rappresentano allo stesso tempo lo spirito tipico della cooperazione.

All’interno del visual viene introdotta per la prima volta una call to action con un QR code, un invito a scoprire il modo in cui Cavit coltiva la sostenibilità attraverso azioni e progetti concreti.

Dal 7 novembre fino all’Epifania, la nuova campagna “Dai Maestri della tradizione” sarà presente con un media mix integrato: sulla stampa, tra le pagine delle principali testate di Cairo Rcs, Manzoni, Condè Nast, Mediamond e molte altre; sui touchpoint digitali, con campagne display, rich media, pre-roll video e social media, oltre ad attivazioni PR e collaborazioni strategiche: è prevista infatti, per il secondo anno di seguito, una partnership con Giallo Zafferano, con il coinvolgimento di talent sui canali social della piattaforma, ADV Domination e ricette ad hoc in abbinamento alle referenze.