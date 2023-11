La Sportiva sceglie Caffeina come partner strategico e creativo a livello globale

Caffeina, Digital Native Agency che trasforma le marche in Experience Brand, è entusiasta di annunciare la nuova collaborazione con La Sportiva, azienda italiana di proprietà della famiglia Delladio, player mondiale nel settore delle calzature tecniche da montagna e attiva in oltre 80 paesi nel mondo con linee di prodotto calzature e abbigliamento dedicate a chi fa della montagna la sua passione.

La Sportiva ha scelto Caffeina per definire la sua nuova piattaforma strategica globale, che servirà da bussola per il brand nei prossimi anni.

La fase iniziale di questa collaborazione vedrà Caffeina impegnata in un processo strategico-creativo mirato a definire la nuova brand platform e successivamente la strategia di comunicazione e sviluppo delle campagne di comunicazione.

Da questa collaborazione una duplice opportunità: approcciare il mondo Outdoor con strategie alternative e codici distintivi, ma anche riflettere le radici e i valori del brand La Sportiva celebrandone le peculiarità fatte di artigianalità, forte radicamento con il territorio con un respiro globale, per gli amanti della montagna a tutte le latitudini e altitudini.

“Siamo veramente orgogliosi di essere parte integrante di questo progetto e di avere l’opportunità di contribuire all’evoluzione della strategia e dell’impostazione creativa di una realtà d’eccellenza come La Sportiva. Questo è solo l’inizio del nostro percorso che si pone l’ambizioso obiettivo di portare un’azienda leader tutta italiana al successo su scala globale attraverso la costruzione e la narrazione di un brand unico nel suo genere” Gaetano De Marco, VP Consultancy and Creativity Caffeina

“Gestendo questa marca sentiamo una grande responsabilità: raccontare il legame autentico e profondo con la montagna, la scelta di iniziare questo percorso con Caffeina è nata dalla volontà di affiancarci ad un partner in grado di aiutarci a esplodere il nostro system di comunicazione e portare alla gens della montagna un racconto autentico di chi vive la montagna tutti i giorni, traducendo in prodotti unici i valori di marca e delle relazioni con atleti e professionisti della montagna.” Vittorio Barrasso, Brand and Communication ManagerLa Sportiva.