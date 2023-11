Il Gruppo Monrif lancia una raccolta fondi  per le popolazioni colpite dall’alluvione in Toscana 

In un momento difficile come questo, è fondamentale intervenire tempestivamente. Per questo il Gruppo Monrif, attraverso le proprie testate QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! ha lanciato un appello ai propri lettori per aiutare le popolazioni colpite dalle disastrose conseguenze dell’ondata di maltempo che si è riversata con particolare ferocia sulla Toscana.

Gli allagamenti a Campi Bisenzio (Fotocronache Germogli)





Per contribuire alla raccolta fondi è possibile effettuare un bonifico al conto corrente bancario UN AIUTO PER LA TOSCANA. Iban IT21 U086 7302 8010 0000 0913 630. Il conto è aperto presso la CHIANTI BANCA. Il codice Bic/swift per i bonifici esteri è ICRAITRRIP0. I fondi raccolti saranno destinati a interventi urgenti e all’assistenza delle popolazioni sfollate.

E in un momento difficile come questo anche l’informazione è essenziale. La Nazione, QN Quotidiano Nazionale e tutti i giornali e i giornalisti del gruppo Monrif si sono mobilitati per dare ai lettori e ai cittadini informazioni corrette, verificate e attendibili, con l’obiettivo di superare questa fase drammatica.

I siti del Gruppo Monrif pubblicano un aggiornamento costante e dettagliato dell’evoluzione della situazione meteorologica e delle sue conseguenze sui territori.