Fortune Italia svela i nomi delle 50 Most Powerful Women 2022

È in edicola il nuovo numero di Fortune Italia, dedicato alle Most Powerful Women, cinquanta donne che, nell’anno trascorso, hanno contribuito, ognuna a modo suo, a migliorare il sistema paese: una fotografia delle migliori energie femminili italiane, espressione di una società sempre più meritocratica e in continua evoluzione.

Per celebrare la lista MPW 2022, il periodico diretto da Paolo Chiariello ha dato la copertina a Darya Majidi, imprenditrice digitale italo-iraniana, computer scientist, esperta in intelligenza artificiale, la cui esperienza rappresenta simbolicamente tutte le donne.

“Ogni anno – spiega Leonardo Donato, Ceo di Fortune Italia – in Italia cresce il numero di donne con un ruolo di responsabilità o di leadership all’interno di vari settori. La premier Giorgia Meloni, la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra e Fabiola Gianotti, direttrice generale del Cern, sono un esempio del grande cambiamento che il nostro paese sta vivendo. MPW non è solo una lista di donne protagoniste nei loro campi ma una comunità in continua crescita che ispira, stimola e incoraggia le ragazze con esempi femminili vincenti e lavora affinché la meritocrazia si affermi, superando pregiudizi e atavici atteggiamenti sessisti.”

La lista viene stilata dopo il lavoro di un anno, preparata da un advisory board autorevole e indipendente sulla base delle proposte della redazione di Fortune Italia, di auto-candidature e segnalazioni della community. Fanno parte del board: la presidente Monica Parrella, Senior executive Presidenza del Consiglio dei ministri; Dea Callipo, Responsabile relazioni esterne Fortune Italia; Silvia Candiani, Vice president Telecommunications Microsoft; Tiziana Catarci, Direttrice DIAG Università Sapienza; Paola Corna Pellegrini, Presidente AICEO; Dominga Cotarella, Ceo Famiglia Cotarella; Isabella Fumagalli, Amministratore Indipendente; Vanessa Giovanetti, Avvocato MGM Studio Legale; Alma Maria Grandin, Giornalista Tg1 Rai; Paola Profeta, Pro-Rettrice diversità, inclusione e sostenibilità e professoressa ordinaria di Scienza delle finanze Università Bocconi; Barbara Saba, Head of pricing Johnson&Johnson Medical e Dg Fondazione Johnson&Johnson.

Tra gli altri argomenti del mese: la classifica MPW nel mondo, “L’AI è una sfida da ragazze”, le 11 donne al timone degli atenei italiani, “Elon Musk è davvero green?” e la parte dedicata alla salute con il focus “One health, priorità globale”.

E poi le interviste con Paola Severino, Presidente Luiss School of Law, Mira Murati, Cto di Open AI, la startup dietro ChatGpt, Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia, il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, e il divulgatore Marco Montemagno.

LA MPW 2022 DI FORTUNE ITALIA