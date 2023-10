Enegan on air con la “Campagna Facce 2023”

Torna il progetto di Enegan, trader di gas, luce e tlc che opera a livello nazionale, che ha l’obiettivo di coinvolgere i propri clienti in un modo nuovo e informale, per conoscersi, comprendersi e donare loro una visibilità nuova e coinvolgente.

Questo il progetto “Campagna Facce 2023” che, dopo le elevate adesioni dello scorso anno, ha visto partecipare oltre 150 clienti Enegan, la rete agenti sull’intero territorio nazionale e si è fatta portatrice di valori e visioni.

La campagna è stata ideata e sviluppata dall’agenzia Brand Factory insieme al dipartimento marketing di Enegan.

Il progetto di questa edizione avrà una missione specifica: cercare di sensibilizzare in modo perentorio la comunità sui temi ambientali e sulla consapevolezza dei rischi climatici che il nostro pianeta sta vivendo.

I clienti dell’azienda saranno dei veri e propri alfieri di questa campagna e, alla luce della loro scelta green con la fornitura di Enegan, avranno l’importante compito di fare da portavoce su queste tematiche.

Sulla piattaforma dedicata, sarà visibile un conto alla rovescia che punterà all’1 gennaio 2030, data individuata dalla Global Commission on the Economy and Climate come punto di non ritorno per la gestione della crisi climatica.

Un viaggio scandito da un lento scendere e salire dello stivale (rigorosamente in modalità sostenibile), uno scambio che ha permesso all’azienda di confrontarsi e crescere ascoltando e registrando esigenze e sogni dei propri partner.

Dodici le Regioni coinvolte nelle riprese di quest’anno, dal Piemonte alla Sicilia, un salto costante tra province e città, incontrando aziende ma soprattutto persone.

La campagna sarà completamente digitale e trasformerà il trader in un vero e proprio canale attraverso il quale poter ottenere visibilità e riconoscimento per il proprio percorso di sostenibilità. Facebook, Instagram, Youtube saranno i principali canali utilizzati, per i quali Enegan ha realizzato un format di piccole clip che raccontano in modo originale e divertente le aziende e le loro storie.

È possibile consultare la campagna al seguente link.