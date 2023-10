Squaquerello Nonno Nanni incontra le specialità regionali italiane nella nuova campagna digital

Nonno Nanni è tornato con una nuova campagna digital che ha al centro un protagonista speciale: lo Squaquerello, uno dei prodotti core dell’azienda. Il formaggio fresco durante il mese di ottobre è infatti al centro di una campagna di comunicazione che si sviluppa tra social, network online, sito internet e punti vendita del territorio nazionale con l’obiettivo di far scoprire abbinamenti nuovi ma radicati nella tradizione culinaria italiana.

Per farlo al meglio, Nonno Nanni ha deciso di arrivare direttamente nelle case di tutti gli appassionati di cucina e accompagnarli in un viaggio gustoso in compagnia del suo Squaquerello per riscoprire le specialità regionali italiane. Irresistibile assaporato da solo, al cucchiaio, lo Squaquerello Nonno Nanni risulta infatti il protagonista perfetto di diverse ricette, a partire dal suo storico abbinamento con la piadina, fino ad arrivare ad altre specialità tipiche del nostro territorio.

La prima regione coinvolta nella scoperta dei nuovi abbinamenti è il Lazio, dove lo Squaquerello Nonno Nanni incontra un panificato dalle origini romane: la Pinsa. In questa ricetta, lo Squaquerello si abbina perfettamente con la mortadella e la granella di pistacchi di Bronte, altre due specialità della tradizione culinaria italiana.

Dopo la città eterna, lo Squaquerello si sposta nell’entroterra toscano, dove si unirà ad una ricetta che ripone qui le sue origini: la Bruschetta con Squaquerello Nonno Nanni, crema di pere e cicoria, un piatto rustico e casereccio.

Il viaggio dello Squaquerello si conclude nel cuore della Puglia, dove per l’occasione si unisce con la Puccia, un panino che incarna la ricchezza dei prodotti tipici di questa regione. Qui, il formaggio fresco si fonde come in un abbraccio a friggitelli e pomodorini confit, ricordando i sapori mediterranei.

Questo viaggio all’insegna dell’incontro tra lo Squaquerello Nonno Nanni e le specialità regionali viene raccontato attraverso due video differenti, che sono al centro della nuova campagna digital: uno mette in risalto le qualità e la bontà dello Squaquerello e invita tutti i consumatori a scoprire la deliziosa cremosità del formaggio fresco, mentre l’altro celebra l’incontro magico tra lo Squaquerello e la Pinsa romana.

I video saranno pianificati su diverse piattaforme, canali e portali digitali legati al mondo femminile, del benessere e del food, come ad esempio Youtube, Giallozafferano.it, lacucinaitaliana.it, iodonna.it, vogue.it e molti altri.

Non solo, a coronamento della campagna nel corso del mese di ottobre l’incontro dello Squaquerello con queste tre ricette regionali sarà raccontato anche sulle pagine social di Nonno Nanni attraverso la pubblicazione di contenuti statici che celebrano questa speciale esplosione di gusto in grado di esaltare tutta la bontà del formaggio fresco.

O, ancora, collegandosi alla sezione dedicata del sito internet è possibile trovare tutti i passaggi per realizzare queste ricette a casa propria.

In sinergia con il mondo online, la nuova campagna digital di Nonno Nanni trova spazio anche in alcuni punti vendita del territorio nazionale, in cui verranno distribuiti materiali promozionali a supporto.

Credits:

VIDEO SQUAQUERELLO e VIDEO PINSA

Pianificazione Media: Next14