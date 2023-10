Su VBTV parte il Campionato di Serie A Maschile e prosegue il Campionato di Pallavolo Femminile 

Questo weekend segna l’inizio del Campionato di Serie A maschile di pallavolo e la terza giornata di sfida per il Campionato di Serie A femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e on demand su VBTV, piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster.

Per la SuperLega Credem Banca occhi puntati sul big match tra Valsa Group Modena e Allianz Milano. La campionessa in carica Itas Trentino esordisce invece in trasferta contro Cisterna Volley.

Tra gli altri match da non perdere, Cucine Lube Civitanova vs Mint Vero Volley Monza e Sir Susa Vim Perugia vs Farmitalia Catania.

Tra i momenti clou del Campionato Femminile, il big match tra Allianz Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci promette uno spettacolo di altissimo livello. Entrambe le squadre si affronteranno in un confronto avvincente, che richiama alla mente la semifinale playoff dello scorso anno.

Anche l’incontro Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco Doc Imoco Conegliano e il derby Wash4Green Pinerolo vs Igor Gorgonzola Novara faranno trepidare gli spettatori.