“Miti da sfatare”, il daily podcast che smonta falsi miti e fake news

L’Everest non è la montagna più alta del mondo, i Vichinghi non indossavano elmi con le corna, strappare un capello bianco non ve ne farà spuntare altri 7… A raccontare finalmente queste verità, facendo crollare le false certezze che ci portiamo dietro fin dall’infanzia, Francesco Martinelli e Emilio Silvestri nell’inedito daily podcast “Miti da sfatare” disponibile da lunedì 16 ottobre su OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio.

Un manuale di sopravvivenza quotidiano per sfatare quelle errate convinzioni che ci influenzano e ci condizionano fin da quando siamo piccoli e che continuano a circolare ancora oggi.

Spaziando dalla storia alla salute, dalla scienza all’alimentazione, Martinelli e Silvestri analizzeranno ogni giorno un mito diverso – le sue origini storiche, quelle culturali, ma soprattutto la sua (spesso) totale infondatezza scientifica – al fine di promuovere, attraverso fonti autorevoli, ricerche approfondite e esperimenti concreti, una comprensione più accurata e informata della realtà.

Ispirato all’omonima pagina Instagram seguita da 500mila follower e prodotto da OnePodcast, “Miti da sfatare” è l’appuntamento quotidiano perfetto per chi vuole soddisfare la propria sete di curiosità, trovare nuovi spunti di conversazione per le cene tra amici e soprattutto sfidare le proprie certezze.

“Miti da sfatare” è disponibile da lunedì 16 ottobre sull’app OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).