site By site per il progetto Science4All

Sono online i due nuovi siti Science4All.it e Scuole.Science4All.it sviluppati per la manifestazione organizzata dall’Università di Padova, che racconta la scienza in modo semplice e divertente attraverso tante imperdibili attività rivolte alla cittadinanza e alle scuole

L’Università di Padova ha scelto site By site, agenzia di digital marketing e comunicazione, per realizzare i siti dedicati all’iniziativa Science4All.

L’innovativo evento di comunicazione scientifica è rivolto alla cittadinanza e alle scuole. Si articola in oltre 200 attività interattive, previste nel periodo fra settembre e novembre 2023, e ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo della scienza.

Per comunicare e promuovere il ricchissimo calendario dell’iniziativa sono stati lanciati due nuovi siti web Science4All.it e Scuole.Science4All.it, firmati da site By site. Gli spazi online sono accomunati dallo stesso linguaggio identitario, ma presentano un graphic design specifico e rispondono in modo univoco alle diverse esigenze degli utenti, per agevolare l’ esperienza di ricerca, la navigazione e la prenotazione delle attività.

Science4All.it, dedicato alla cittadinanza, permette agli utenti una cross-navigazione attraverso i percorsi tematici e gli argomenti delle attività previste, con la possibilità di prenotare facilmente gli eventi preferiti. Esperimenti, giochi, quiz, laboratori, dimostrazioni scientifiche e visite guidate sono stati infatti organizzati nel centro di Padova, per favorire l’incontro di bambini e famiglie con ricercatrici e ricercatori dell’Università.

Scuole.Science4All.it, studiato per gli insegnanti, presenta invece filtri diversi per agevolare la partecipazione delle classi e stimolare l’apprendimento: online vengono infatti forniti dettagli specifici per ogni laboratorio e informazioni utili a calibrare gli incontri in base alle necessità degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

«Il progetto è stato una sfida tecnologica coinvolgente» racconta Riccardo Bonetto, IT Manager di site By site. «Dopo un’analisi approfondita delle esigenze e delle aspettative degli utenti potenziali, sono stati creati diversi set di wireframe che permettessero di concentrarsi in modo distinto sulla grande varietà di utilizzatori e dispositivi. L’approccio focalizzato sull’usabilità e l’analisi dettagliata hanno contribuito a creare un sito che offre un’esperienza di navigazione fluida e accessibile per tutti».

Cliente: Progetto “Science4All” Agenzia: site By site

