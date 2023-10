TMP Group partner esclusivo di Events Zone per la produzione di grandi eventi in Arabia Saudita

TMP Group, tech-media company specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing ed eventi ibridi ad alto contenuto tecnologico, ha sottoscritto un accordo quadro di fornitura esclusiva con Events Zone, importante società che si occupa della gestione di grandi eventi e che ha la propria sede centrale a Riyadh City (Arabia Saudita).

La partnership, che avrà durata fino al termine del 2024, vede TMP Group quale unico partner strategico nella produzione di grandi eventi in Arabia Saudita sostenendo Events Zone nell’offrire un innovativo pannello di servizi di alta qualità nel settore dei grandi eventi e tecnologie abilitanti alla produzione di esperienze.

TMP Group, grazie alle proprie divisioni verticali “Digital”, “Technology”, “Experience” e “Media Production”, fornirà alla società saudita tutta la struttura produttiva, il personale tecnico-strategico oltre a competenze creative e operative al servizio del portafoglio clienti attuale e potenziale di Event Zone.

Events Zone, invece, sarà responsabile della programmazione degli eventi e della gestione di commessa sul pacchetto clienti attivo.

L’accordo tra TMP Group e Events Zone si inserisce in un contesto economico florido: l’Arabia Saudita nel 2022 ha registrato un tasso di crescita dell’8,5%, anche superiore rispetto alla previsione del 7,6% elaborata dal Fondo Monetario Internazionale e tra i più performanti tra i partner G20.

A supportare la crescita anche l’accrescimento del settore privato in seguito all’avvio del programma di sviluppo “Vision 2030” che mira a diversificare l’economia saudita e a potenziare gli investimenti anche in settori ad alta tecnologia, tra cui anche quello dei “grandi eventi”.

«Fin dal momento della quotazione in Borsa abbiamo sempre puntato sulla crescita del nostro business nei mercati esteri e questa partnership in Arabia Saudita, mercato di primaria importanza dal punto di vista finanziario, con possibilità di sviluppo molto alte e con una crescente domanda di servizi ed eventi di alta qualità, segna un ulteriore importante momento di crescita per la Società dopo l’accordo stretto nei mesi scorsi in Spagna con “Hub of Brands” per il settore del Web 3.0 -commenta Roberto Rosati, AD di TMP Group – L’accordo con Events Zone ci permetterà di offrire servizi innovativi di livello globale e di sviluppare relazioni a lungo termine con partner strategici che condividono la nostra visione di eccellenza nel settore dei “grandi eventi”. Siamo quindi sicuri che questa collaborazione ci consentirà sin da subito di fornire un valore aggiunto significativo a tutti i nostri stakeholders».

«A seguito dell’IPO avvenuta lo scorso mese di febbraio TMP Group ha fin da subito dimostrato una significativa crescita espandendosi ben oltre i confini nazionali. Partendo dalla Sicilia, la nostra Società ha nel tempo stretto partnership di grande rilevanza in tutto il mondo, quest’anno con un focus particolare su Spagna ed Arabia Saudita – sottolinea Maria Teresa Astorino, Presidente di TMP Group- Questa accelerazione nell’espansione internazionale è un segno tangibile dell’ambizione di portare la nostra expertise nel settore della comunicazione, dell’advertising, del digital marketing e degli eventi ibridi ad alto contenuto tecnologico a livello globale. Queste collaborazioni segnano dunque un capitolo importante nella nostra storia in cui l’innovazione e l’eccellenza guidano il futuro del nostro percorso di business».