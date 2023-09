Domani a Roma l’evento NART (Natura Arte Roma)

Dura un giorno, dalle 11,30 alle 19,00 di domani, sabato 30 settembre, l’iniziativa NART (Natura Arte Roma) nato dall’esigenza di NS NUOVE SINERGIE e della sua Presidente, la storica dell’arte e curatrice Nicoletta Rossotti, di presentare in un evento – PARCO DEGLI UNCINETTI in Via Cortina d’Ampezzo 251 a Roma – il lavoro di riqualificazione di quasi tre anni nell’area ora denominata “Parco degli Uncinetti”.

NART è organizzato da Nicoletta Rossotti in collaborazione con il Municipio XV e l’Associazione Amici del XV Municipio. Tra i Partner dell’iniziativa: Isomax Porte, Power Medical Beauty, Silent Waves, McDonald, Vineria Beva, Performativa Academy. La giornata di presentazione ha l’ambizione di stimolare e sollecitare l’estensione di questo tipo di interventi in tutto il territorio romano, coinvolgendo quindi anche altri Municipi.

Il Parco – parte della Riserva Naturale dell’Insugherata, area di immenso valore naturalistico e storico-archeologico, dove sono stati rinvenuti resti di molte ville romane e tombe di insediamento etrusco del VI secolo a.C. – grazie soprattutto al lavoro svolto dal presidente dell’associazione culturale Amici del XV Municipio, Francesca Merola, è infatti divenuto punto di riferimento per i cittadini del quartiere e non solo. Un esempio di come i progetti artistici, uniti alla volontà migliorativa, al lavoro sul campo dei cittadini e associazioni e con l’aiuto delle Istituzioni, possano invitare il pubblico ad un suo diverso degli spazi, consentendogli di vivere al meglio la città.

A NART interverranno Marcello Ribera, Assessore Politiche Ambientali e Tatiana Marchisio Assessore Politiche Scolastiche e Culturali del Municipio XV Comune di Roma, e parteciperanno diversi artisti, tra cui Massimiliano Ligrani con una sua nuova installazione, che con le loro opere e le loro performances daranno un contributo estetico e sociale per la valorizzazione del territorio attraverso esperienze coinvolgenti e stimolanti che faranno riflettere sull’importanza dello spazio e sull’ambiente che abitiamo, mettendo in primo piano l’interesse per la Natura e l’Arte.

Obiettivo di NART è veicolare il messaggio che lavorando in sinergia, con senso civico e di appartenenza, un’area precedentemente in forte stato di degrado, per decenni una discarica abusiva, attraverso il lavoro costante e l’arricchimento culturale di opere di land art (rivestimento di alcuni alberi con la tecnica dello yarn bombing con i tessuti e dell’urban knitting o arricchimento di spazi coperti con mosaico), ha potuto trasformarsi in un parco davvero oasi di benessere e bellezza, dove il punto focale è riservato al ruolo inclusivo e costante dell’arte, accanto all’impegno dei cittadini del XV Municipio.

Sabato 30 settembre, dalle 11,30 alle 19,00, quindi, è la città di Roma e la sua bellezza ad essere protagonista. Sono state invitate Istituzioni quali il Comune di Roma, la Regione Lazio, Il Presidente del Municipio XV, l’Assessore alla Cultura, il Consorzio Stradale Viale Cortina d’Ampezzo, l’Assessore ai Beni Ambientali. E, naturalmente, ad essere invitati sono tutti i cittadini.