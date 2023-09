HEADSHOT S.R.L. diventa partner di ASI Lombardia e inaugura la divisione sport

Al via una nuova partnership per HEADSHOT S.R.L, l’agenzia di marketing e comunicazione stringe un accordo con ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Comitato Regionale Lombardia e mette a disposizione le proprie expertise per supportare le attività di comunicazione dell’associazione e delle sue affiliate.

ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane, costituita nel 1994, è uno dei più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI. Oltre alla sede nazionale, ASI conta 130 sedi territoriali, 70 Settori tecnici-sportivi e più di 5000 operatori e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale.

ASI riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e i circoli culturali che decidono di affiliarsi a lei per portare avanti le proprie attività sportive ludico/ricreative e culturali.

Con questa partnership, HEADSHOT inizia un nuovo percorso e inaugura la nuova divisione dedicata allo Sport con l’obiettivo di offrire servizi mirati al mondo sportivo per promuovere e valorizzarne i progetti e le iniziative.

Marco Contardi, Presidente ASI Comitato Regionale Lombardia, dichiara: “Sempre più negli ultimi anni le Società Sportive siano ASD o SSD devono avere maggiore attenzione alla Comunicazione, all’uso dei Social ed al Marketing per dare maggiore visione alle attività che quotidianamente svolgono con Passione e Dedizione. HEADSHOT ha scelto di affiancare con la propria professionalità questo Mondo Sportivo di Base, l’auspicio è che attraverso questi strumenti tecnologici si riesca a dare maggiore rilevanza ai progetti, alle attività ed alla vita delle Società affiliate ASI Lombardia”.

Luca Caroglio, CEO di HEADSHOT, dichiara: “Ringraziamo Marco Contardi, Presidente ASI Lombardia, per questa collaborazione e per la fiducia riposta nella nostra Agenzia. Questa è per noi una grande occasione in ottica di ampliamento dell’offerta dei nostri servizi e anche un’opportunità per applicare le nostre competenze nel mondo dello sport”.