On air la campagna di RomaSposa 2023

In autunno c’è un appuntamento tanto amato e atteso che permette alle tante coppie pronte a convolare a nozze di esaudire i propri desideri e fugare i dubbi: a Palazzo dei Congressi dal 19 al 22 ottobre torna RomaSposa, il Salone Internazionale della Sposa che propone da oltre 30 anni le migliori soluzioni per il wedding, tra novità e tendenze.

Protagonista della campagna ADV di questa edizione, da poco on air con una campagna affissioni, è una sposa in bianco dai dettagli romantici e legati alla natura: con capelli sciolti e coroncina di fiori, guarda con con fierezza il suo osservatore.

Specchio di una donna contemporanea che non rinuncia al sogno e sa quel che vuole, la protagonista dei manifesti della nuova edizione del Salone Internazionale della Sposa sembra mostrare tutta la sua sicurezza e la sua femminilità, pronta a compiere il grande passo.

Oltre al fatidico sì, saranno molte le decisioni che i futuri sposi si troveranno a prendere alla manifestazione RomaSposa: in mostra le firme più prestigiose di ciascun settore merceologico accanto a preziose manifatture artigianali.

Non solo abiti e accessori ma anche location, allestimento, intrattenimento, foto, bomboniere e viaggi di nozze tra le proposte degli oltre 250 espositori presenti che sapranno fornire anche consulenza di makeup stylist, hair stylist e wedding planner per soddisfare le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati.

Tornano anche le sfilate con la Rome Bridal Fashion Week, un evento nell’evento con più di 1000 abiti in passerella, realizzati sapientemente da atelier nazionali e internazionali, con modelli per la regina delle nozze, per lo sposo e da cerimonia.

La campagna di RomaSposa 2023, realizzata da CONDESIGN di Sandro Conte, è on air con la presenza capillare di affissioni di grande impatto anche con Extra-formati, a Roma e in tutte le province del Lazio, con pubblicità dinamica e spot radiofonici, oltre che digital. Grande successo anche per i canali social della manifestazione, sempre aggiornati sulle ultime novità del settore wedding.

La comunicazione della manifestazione è supportata anche dall’attività di ufficio stampa svolta dall’agenzia NewsCast.

La 59a edizione di RomaSposa è realizzata in collaborazione con Coesione Italia 21-27 Regione Lazio, cofinanziato dall’Unione europea, con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Let’s Marche!, con il patrocinio di Confesercenti Roma e Lazio, Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale e ENIT Agenzia Nazionale del Turismo.

Sponsor MSC Crociere, media partner Radio Globo.