Nonno Nanni celebra la festa dei nonni 2023 con la campagna “In cucina coi nonni”

Tutti noi abbiamo delle ricette che portiamo nel cuore e, tra queste, al primo posto ci sono quelle preparate con ingredienti segreti, custodite preziosamente dai nonni e tramandate poi di generazione in generazione. Piatti che assaporiamo e che ci ricordano momenti d’infanzia, dal gusto semplice e genuino, che racchiudono tutta la bontà della tradizione: le stesse sensazioni che si rivivono con Nonno Nanni, l’azienda con sede nel cuore del Veneto che da oltre 75 anni si inserisce nelle cucine di tutta Italia per far riscoprire ogni giorno la qualità artigianale di un tempo.

Proprio a partire da questo concetto è nata “In cucina coi nonni”, la nuova campagna digital di Nonno Nanni pensata per celebrare i nonni, figure essenziali nella società, nonché principali custodi della tradizione culinaria.

L’iniziativa, partita proprio in questi giorni e attiva fino al 1° ottobre, si sviluppa sulla Community di Nonno Nanni, dove gli utenti sono invitati a partecipare ad una attività molto gustosa.

La richiesta, infatti, è quella di condividere la foto di un piatto o di una ricetta realizzati con un prodotto Nonno Nanni a scelta, ma preparati seguendo i passaggi tramandati dai nonni.

E, per rendere il tutto ancora più divertente, i nonni stessi possono partecipare alla realizzazione della ricetta, tornando a cucinare con i nipoti proprio come una volta e rivivere insieme le emozioni di un tempo.

Le ricette devono poi essere caricate nella sezione dedicata all’interno della community di Nonno Nanni e, quelle più curiose e appetitose, a fine campagna saranno raccolte in un ricettario in formato digitale che verrà poi spedito a tutti coloro che hanno partecipato.

Questa attività è stata pensata per essere una bontà a tutto tondo: per ogni ricetta che verrà caricata nella community, infatti, Nonno Nanni donerà 3 euro ad Auser, l’Associazione Nazionale impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società e con cui l’azienda ha una collaborazione attiva ormai da diversi anni.

“Per Nonno Nanni le figure dei nonni sono molto importanti, per questo ci teniamo particolarmente a realizzare qualcosa di speciale in occasione della festa a loro dedicata. Anche quest’anno, con l’iniziativa “In cucina coi nonni”, abbiamo reso i consumatori i veri protagonisti, poiché si dimostrano sempre più coinvolti ed entusiasti a partecipare alle varie attività che organizziamo durante l’anno. Inoltre, un altro aspetto per noi fondamentale, è che insieme agli utenti riusciamo a fare del bene aiutando concretamente associazioni o persone che più hanno bisogno e, questo, per la nostra azienda è motivo di grande orgoglio” – afferma Luca Galuppo, Direttore Marketing di Nonno Nanni.

La campagna “In cucina coi nonni” viene comunicata in parallelo anche sui presidi social di Nonno Nanni, dove attraverso Instagram stories e post vengono fornite agli utenti tutte le informazioni per poter partecipare all’iniziativa.

Non solo, a fine attività le ricette più belle saranno raccolte negli highlights del profilo Instagram in un set di stories, sulle pagine Instagram e Facebook verrà pubblicato un post celebrativo con i contenuti ricevuti per augurare a tutti i nonni una buona festa, e su LinkedIn verranno invece condivisi i risultati delle donazioni ad Auser.

A tutti i partecipanti poi, come detto, verrà inviato un ricettario in formato digitale, creato con le ricette più curiose ed originali, ricevute durante la campagna.

La campagna è stata curata da Caffeina, che ne ha sviluppato la creatività.