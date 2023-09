Vivaradio festeggia 40 anni e lancia “Radio Calcio FVG”

di Claudio Astorri www.astorri.it

Un evento doppio. Si festeggia una ricorrenza importante e si annuncia una grande novità. 40 anni di VIVARADIO e la nascita di RADIO CALCIO FVG. Tutto il 9 settembre nella cornice magica dello Stadio Friuli di Udine.

VIVARADIO srl è una società basata a Udine che ha festeggiato 40 anni di attività con la stessa partita IVA. E già solo per questo dovrebbe ricevere una medaglia al valore. Una concessionaria di pubblicità e un centro di produzione di GR e servizi di informazione in più lingue. In effetti quella zona d’Italia è un cuneo tra Austria e Slovenia. E pure la Croazia è nei pressi. Una società Radiosa, veramente Radiosa, che basa sul mezzo non solo i 5/9 del naming aziendale ma anche la grande maggioranza delle attività. Professionisti Radiosi guidati dal Radioso Cesare Di Fant.

Avendo 2 elementi da festeggiare Cesare Di Fant e i suoi hanno pensato ma anche fatto le cose in grande. Che ne dite della scelta della location, lo stadio Friuli di Udine? E’ stato premiato da un award importante come stadio innovativo. Una struttura meravigliosa interamente a propria disposizione. Un’idea eccellente festeggiare lì i primi 40 anni della società. Poi, con il secondo elemento da festeggiare che è la nascita del proprio progetto Radiofonico, RADIO CALCIO FVG, allora la scelta è semplicemente e doppiamente perfetta. Fantastico evento Radioso a Udine!

I 40 anni di VIVARADIO

Centinaia e centinaia le persone presenti il 9 settembre allo stadio Friuli di Udine. Ciò a partire dalle grandi personalità a rappresentare il mondo delle istituzioni. C’è stata la partecipazione e anche l’intervento dal campo e nella direzione delle tribune da parte del Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Presente e al microfono il presidente del consiglio regionale. E altre alte figure delle istituzioni locali e in rappresentanza di tutto il territorio regionale. La mia sensazione è stata di partecipare a un tributo da parte delle istituzioni verso una società attiva.

Il Ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e Cesare Di Fant.

Certamente numerosi in tribuna anche i clienti pubblicitari storici di VIVARADIO. Ma anche tutti i partner, italiani e internazionali. Segnalo per importanza anche l’intervento di Anacleto Comin, che è il presidente del gruppo Sphera Holding. La relazione con Cesare Di Fant e la sua azienda in realtà risale agli anni ’90. Il momento più toccante è stato quello della premiazione speciale dei dipendenti che si sono distinti nei 40 anni di attività. Ad essi è dedicata la foto di copertina. Sono i protagonisti della crescita aziendale e di tutta la vita di sviluppo svoltasi negli anni.

Radio Calcio FVG

C’è stato tempo nell’evento allo Stadio Friuli di Udine di comunicare ai presenti la novità. Sulla base dell’ottimo lavoro di CALCIO FVG, il portale di informazione del calcio dilettantistico della regione, è nata anche la stazione Radio. Un servizio di Project Design di Claudio Astorri per un gruppo di lavoro splendido. Le figure apicali come Cesare Di Fant e Gianfranco Biondi, grandi professionisti della Radio da sempre, e tutti i responsabili e operatori del gruppo e anche del portale di calcio. Una dozzina di persone competenti e appassionate. E la Radio è già on-air!

Cesare Di Fant mi ha chiesto di realizzare un breve intervento per tutti i presenti allo stadio. In un tempo inferiore ai 3 minuti richiesti ho espresso i connotati principali del progetto. I dettagli saranno approfonditi prossimamente in un articolo apposito. Dato che RADIO CALCIO FVG si occupa di tutta la piramide del calcio locale, dall’apice con l’Udinese in serie A fino alla base dilettantistica delle oltre 200 squadre dei campionati regionali, è un esempio interessante che può anche stimolare iniziative simili altrove. Ma solo se c’è lo scatto friulano di VIVARADIO…