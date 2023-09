Elle Spose in edicola con nuovo numero che racconta il matrimonio per tutti

Sposarsi è sempre più di moda: che sia laico, religioso o un’unione civile, il matrimonio ormai è un concetto allargato a tutti, accessibile a qualsiasi budget, gusto personale e soprattutto a ogni genere di coppia.

Un’evoluzione che viene raccontata molto bene dal prossimo numero di Elle Spose in edicola con una cover dal titolo Lui & Lei, Lei & Lei, Lui & Lui, per una serie di proposte versatili davvero same sex, su look, dress code degli invitati (sempre più protagonisti del matrimonio), tavola e creatività dei wedding planner.

Il numero, che ha raccolto ben 106 pagine di pubblicità, è estremamente denso di contenuti e consigli, del resto arriva in un periodo per chi pensa di sposarsi nella prima metà del prossimo anno.

La sezione più corposa è dedicata alle nuove collezioni 2024 con abiti, accessori, gioielli che rendono ancora più prezioso il look della sposa e dello sposo.

Il volume è anche prezioso per la scelta delle location dove ambientare cerimonie da sogno e luna di miele: oggi ai viaggi di nozze nelle località più esotiche si affiancano i luoghi italiani più autentici come il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia.

L’Italia si conferma una fonte inesauribile di luoghi spettacolari molto richiesti dagli stranieri e tra le destinazioni più ambite nel mondo dove celebrare il grande giorno.

Un focus particolare sarà sulle immagini del grande giorno: l’arrivo della sposa con gli scatti più suggestivi di alcuni grandi fotografi di cerimonie e una sezione dedicata ai real wedding più belli da ogni parte del mondo.