Chiusa la tappa piemontese del Roadshow per il lancio della 59a edizione dell’Oscar di Bilancio di FERPI

Il percorso di avvicinamento alla 59a edizione dell’Oscar di Bilancio è continuato il 14 settembre a Torino, dove, presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, si è tenuto l’incontro “VALORE CONDIVISO. Il futuro della rendicontazione si scrive oggi” a cura della delegazione FERPI Piemonte e Valle d’Aosta, 2° appuntamento del roadshow sul territorio nazionale.

L’Oscar di Bilancio – da quasi 60 anni il più importante appuntamento italiano che premia le imprese che rendicontano il proprio operato – è promosso da FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, dall’Università Bocconi e da Borsa Italiana.

L’iniziativa ha saputo adattarsi con dinamismo all’evoluzione dei processi di rendicontazione, sostenendone lo sviluppo e rivolgendosi a ogni tipo di organizzazione, dalle PMI alle Grandi Quotate, dal Terzo Settore alle Istituzioni Pubbliche.

L’incontro, patrocinato dalla Regione Piemonte, ha dato modo di confrontarsi con il mondo dell’Amministrazione Pubblica e con quello Associativo delle Istituzioni, e di illustrare le novità della nuova edizione e gli elementi distintivi che rendono l’Oscar di Bilancio il premio italiano sul reporting più prestigioso e autorevole.

Due le principali novità dell’edizione 2023: la prima è l’integrazione della Categoria “Utility e Multiutility quotate e non” per valorizzare le specificità di questa tipologia di impresa che si occupa di sevizi di pubblica utilità e il suo ruolo per lo sviluppo sostenibile di comunità e territori.

La seconda risponde all’esigenza di ampliare la platea dei destinatari del bilancio di sostenibilità sociale e ambientale: un riconoscimento dedicato alla Generazione Z – organizzato in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub – che valuta la capacità dei Bilanci di Sostenibilità di coinvolgere le nuove generazioni nel “raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità tramite canali e strumenti di comunicazione innovativi”. Si confermano infine gli altri Premi speciali “Comunicazione della sostenibilità”, “Dichiarazione non finanziaria” e “Integrated Reporting”.

Sono intervenuti Alberto CIRIO, Presidente della Regione Piemonte; Andrea TRONZANO, Assessore Regionale al Bilancio e allo Sviluppo delle attività produttive e delle PMI; Emanuele RAMELLA PRALUNGO, Presidente Vicario ANCI PIEMONTE; Raoul ROMOLI VENTURI, Presidente OSSERVATORIO DELLA COMUNICAZIONE DI IMPRESA di CONFINDUSTRIA PIEMONTE; Stefania STECCA, Responsabile della Comunicazione Istituzionale e Organizzativa dell’Università di Torino; Brigitte SARDO, Presidente APID; Alessia CRIVELLI, Presidente FONDAZIONE MANI INTELLIGENTI; Federica MASTROIANNI, Share Value & Impact Manager di NOVAMONT – Premio Oscar di Bilancio 2022 – Categoria «Società Benefit»; Elena FLOR, Responsabile ESG & Sustainability di INTESA SANPAOLO: Premio OscardiBilancio2021– Speciale «Dichiarazione Non Finanziaria»; Marco CANTAMESSA, Presidente Gruppo C.V.A.: Premio Oscar di Bilancio 2021-Categoria «Grandi Imprese Non Quotate»; Ezio BERTINO, Presidente Delegato per il Piemonte e la Val d’Aosta di FERPI. Ha moderato l’incontro Gianni FIRERA, Presidente di UNSIC Piemonte e Responsabile Relazioni Istituzionali della Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta di FERPI.

“Per chi fa amministrazione pubblica e, in particolare, chi gestisce le finanze, parlare con i cittadini attraverso una comunicazione che spieghi al meglio come vengono utilizzate le risorse pubbliche è un atto di trasparenza che deve essere il più efficace possibile. Comunicare al meglio significa permettere ai cittadini di comprendere come vengono usate le risorse e il tipo di scelte che sono fatte. Premiare chi riesce farlo in modo efficace, con un occhio alla socialità e alla sostenibilità è un merito e può diventare anche un modello da seguire Noi come regione Piemonte da un paio d’anni stiamo lavorando sul Bilancio POP che restituisce ai cittadini una corretta informazione su come vengono spesi i soldi pubblici. Il Bilancio POP è uno strumento di rendicontazione consolidata sociale che si mette “nei panni dei cittadini” semplificando il linguaggio economico-finanziario-patrimoniale. Con immagini e grafiche racconta le attività dell’amministrazione pubblica, traducendo informazioni complesse in notizie accessibili, e valuta le interazioni sui siti web, social network e blog di tutti i cittadini fornendo all’amministrazione elementi per meglio comprendere cosa si può migliorare nelle azioni di governo, rispettando l’uguaglianza e senza lasciare nessuno indietro. È uno strumento prezioso per favorire la conoscenza reciproca tra la pubblica amministrazione e i suoi cittadini. Il tutto deve essere costruito su parole chiave come accessibilità, trasparenza, comprensibilità e sostenibilità”, hanno dichiarato il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’Assessore al Bilancio, Andrea Tronzano.

Ezio Bertino, Presidente Delegato di FERPI per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha ribadito come il “Rendere conto del proprio agire è un doveroso atto di trasparenza e di responsabilità sociale che rafforza le relazioni, il dialogo e la fiducia con gli stakeholder. FERPI, attraverso l’Oscar di Bilancio, sviluppa e sostiene la cultura della comunicazione evoluta e professionale anche nella rendicontazione delle aziende e degli enti in termini sociali e di sostenibilità ambientale, articolata e allo stesso tempo accessibile e comprensibile da tutti i possibili pubblici di riferimento dell’organizzazione, sia essa pubblica che privata. Oggi il premio si inserisce in un contesto di grande fermento, anche normativo, che testimonia il ruolo sempre più nevralgico degli aspetti di equità, rispetto, impegno e integrità sociale e ambientale, finalmente trattati con la stessa dignità riservata un tempo alla sola dimensione economica e finanziaria.”

La 59° edizione ha iniziato a raccogliere le candidature: la data entro cui è possibile candidarsi è il 20 ottobre 2023. La premiazione è prevista come sempre a Milano presso Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana, entro dicembre.

La partecipazione all’Oscar di Bilancio 2023 è gratuita. Possono partecipare le organizzazioni con sede in Italia che rientrano nelle seguenti categorie:

Grandi imprese quotate

Grandi imprese non quotate

Utility o Multi-utility quotate e non

Medie e piccole imprese quotate

Medie e piccole imprese non quotate

Imprese finanziarie

Società Benefit

Istituzioni pubbliche e associazioni di rappresentanza

Fondazioni di erogazione

Imprese sociali e organizzazioni non profit

Le iscrizioni per partecipare al premio sono aperte, sino al 20 ottobre 2023, al seguente link.