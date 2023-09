Luca Caramaschi Responsabile Commerciale Private Banking & Wealth Management di Cherry Bank

Cherry Bank, Banca specializzata nel fornire credito alle imprese ad alto potenziale e nell’acquistare, gestire e trasformare crediti deteriorati, comunica che Luca Caramaschi si è unito al management assumendo la responsabilità commerciale del Private Banking & Wealth Management, area che l’Istituto sta sviluppando con un modello di servizio innovativo e altamente personalizzato.

Stefano Aldrovandi, Responsabile Business Unit Core Banking & Wealth Management di Cherry Bank, e Luca Caramaschi

Caramaschi – 60enne laureato all’Università Bocconi di Milano in Economia Aziendale con una specializzazione in Finanza – si unisce al progetto di sviluppo e crescita di Cherry Bank dopo un’importante esperienza biennale in Azimut SGR in qualità di Responsabile Wealth Management per la Lombardia.

Già CEO e consigliere delegato di Banca Leonardo Spa, in passato ha anche rivestito il ruolo di CEO della succursale italiana di CA Indosuez Wealth Management.

È stato inoltre Membro del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della divisione italiana del Private Wealth Management di Deutsche Bank, Senior Relationship Manager per Citibank Private Banking Milan e Julius Baer Creval, oltre ad avere avuto ulteriori esperienze lavorative in posizioni apicali in Credito Emiliano/Banca Euromobiliare, Credito Italiano, Banca Euromobiliare e RAS (Allianz).

«Una delle ragioni che mi hanno spinto a unirmi a Cherry Bank è la condivisione dei valori che la Banca promuove. La visione orientata a valorizzare le persone, il dialogo e la conoscenza, le forti competenze del team, la volontà di estendere le informazioni aziendali in modo ampio e strutturato con la conseguente possibilità per ognuno di contribuire in modo effettivo alla creazione di valore, è un approccio che ho sempre ricercato all’interno delle organizzazioni – sottolinea Luca Caramaschi – Inoltre, Cherry Bank mi ha particolarmente colpito per il suo spirito imprenditoriale, la creatività, l’innovazione ed il modello di servizio nell’ambito del Wealth Management, tutti elementi essenziali per poter aver successo in un panorama finanziario in continua evoluzione. Sono quindi convinto che troverò un ambiente stimolante in cui potermi esprimere ed ampliare le mie conoscenze insieme ai colleghi ed al team che avrò a fianco».