La Nazionale di Spalletti conquista i bambini, boom di ascolti

Un trionfo di ascolti che coinvolge le famiglie al completo.

La partita Italia-Ucraina martedì sera su Rai 1 ha catturato quasi 7,7 milioni di telespettatori col 38.1% di share ma ad essere davvero significativo, secondo l’analisi svolta da Klaus Davi per il quotidiano Libero, è l’enorme successo della Nazionale presso le giovani generazioni e i bambini.

OmnicomMediaGroup, multinazionale che realizza dati e analisi per le più grandi aziende del mondo che pianificano pubblicità in Italia, certifica infatti che il pubblico al seguito degli uomini di Spalletti è stato rappresentato per lo più dai giovanissimi: 15/19 anni al 46.2% di share, 8/14 anni al 44.7%, 35.1% per i 4/7 anni.

Nei titoli di studio prevalgono i laureati (44.2%) mentre Marche (48%), Sardegna (47.9%), Umbria (43.7%), Molise (43.4%), Toscana (41.6%) e Calabria (41.1%) sono le regioni al top.

Naturalmente predominio maschile (46.5% di share) ma buonissima la “quota rosa” (29.8%).