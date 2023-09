Italiaonline si rivolge alle imprese italiane nella sua nuova campagna

È on air su TV, digital e out of home la nuova campagna di Italiaonline rivolta alle imprese italiane di ogni categoria e dimensione, con focus sull’importanza di saper gestire al meglio le recensioni, i social e la propria presenza online grazie ai servizi per le aziende InRete e Social Media, offerti gratis per i primi 3 mesi.

Lo spot, ideato e realizzato dalla creative community KleinRusso, vede protagonista il maître di un ristorante stellato, che accoglie una giovane coppia con parole che lasciano di stucco chi si aspettava un’esperienza indimenticabile in un locale di livello, giocando con doppi sensi finalizzati al messaggio: “Le recensioni online della tua impresa parlano per te”.

Il tono utilizzato è ironico, coinvolgente e inclusivo di tutte le diverse realtà imprenditoriali che possono accrescere il proprio business con una gestione ottimale delle recensioni online e dei canali social.

Inconfondibile il sound del jingle Italiaonline, vero e proprio marchio della internet company, che torna a essere utilizzato in questa campagna per rafforzarne l’awareness.

Lo spot, realizzato in versione 30 secondi e 15 secondi, è visibile dal 10 settembre fino al mese di dicembre e pianificato, in collaborazione con Mindshare, su un ampio ventaglio di media.

Per la TV, sui network Sky e Discovery e su La7

Per il digital, saranno pianificati video preroll e formati display sui siti Corriere.it e Sole24ore.it, sul network Ciaopeople e su tutte le properties Italiaonline, che sono navigate ogni giorno da più di un italiano su due

Inoltre, la versione 15 secondi dello spot sarà pianificata per 9 settimane consecutive nelle stazioni della metropolitana di Milano, Brescia, Genova e Roma e nei principali aeroporti nazionali (Milano, Bergamo, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Trapani).

Roberto Giacchi, CEO di Italiaonline, commenta: “Il messaggio che vogliamo veicolare con questa nuova campagna – ancora una volta in modo divertente e ottimista – parte da un’evidenza molto semplice: circa un italiano su due oggi, prima di rivolgersi ad una impresa, un esercizio commerciale o un professionista ne verifica la reputazione online, sui motori di ricerca e sui social. Da qui la necessità, non più rimandabile, per tutte le imprese italiane di gestire in modo professionale le proprie recensioni e la propria presenza digitale per salvaguardare e incrementare il proprio business. Italiaonline è il partner migliore per supportare le imprese che vogliono utilizzare il digitale per fare business.”

Fabrizio Russo, CEO di KleinRusso, dichiara: “Siamo felici di essere nuovamente a fianco di Italiaonline in questo progetto importante e ambizioso che risponde a un bisogno reale che le aziende si trovano a fronteggiare: la dipendenza dalla reputazione online che di fatto può determinare il loro successo o insuccesso. La campagna affronta il problema e la soluzione offerta da Italiaonline con uno spot pop, chiaro e puntuale che utilizza un archetipo della “schiavitù” dalle recensioni, quello del settore della ristorazione, che però oggi si è esteso indistintamente a tutti gli altri business.”

CREDITS

Cliente: Italiaonline

Chief Communication Officer: Giorgia Camandona

Media planning & creativity: Chiara Magnabosco

Agenzia: KleinRusso

Ceo: Fabrizio Russo

Executive Creative Director: Antonio Fatini

Strategic Planner: Sandro Volpe

Client Service Director: Manuela Bartelli

Account Manager: Valentina Beretta

Senior Art Director: Simone Macciocchi Salerni

Regia: Nick Russo

Produzione: Filmmaster Productions

Executive Producer: Fabrizio Razza

Producer: Valentina Bellanza

DOP Luigi Zoner

CostumI Thais Brandao Montessori

Scenografia Daniela Della Giovanna / Elena Di Salvo

Colorist Danilo Vittori

Audio Blah Blah production

Centro media: Mindshare