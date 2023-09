Moneezy rinnova il suo sito e mette al centro l’utente

“Abbiamo ascoltato le richieste e i feedback dei nostri utenti e abbiamo lavorato per rendere Moneezy ancora più intuitivo e prezioso per loro”, ha affermato Emil Kjær, amministratore delegato di Intelligent Banker, la società dietro a Moneezy. “La nostra visione è rendere il mondo della finanza un’esperienza comprensibile e priva di stress per i nostri utenti. Con il lancio delle nuove funzionalità, siamo un passo avanti verso questo obiettivo”.

È stata introdotta un’interfaccia utente rivisitata e intuitiva, che semplifica la navigazione in Moneezy e, quindi, migliora l’esperienza complessiva. Con un’attenzione particolare alla trasparenza, Moneezy è molto più di un semplice sito di confronto dei prestiti: copre tutte le questioni finanziarie.



Ciò rende più semplice che mai per gli utenti ottenere risposte alle loro domande, comprendere i dettagli del credito e navigare nel mondo della finanza.

L’introduzione di semplici video esplicativi su varie pagine di prodotto è un’altra interessante aggiunta, che consente agli utenti di ottenere ancora di più dalla loro esperienza Moneezy.

Tra queste, una delle novità più importanti è la sezione del blog “Moneezy Approfondisce”, che informa e educa gli utenti. Così, potranno acquisire conoscenze su un’ampia varietà di argomenti finanziari.



A differenza di molti altri siti di confronto che spingono solo sulla promozione dei prestiti, Moneezy pone molta attenzione sui pro e i contro dei prestiti per offrire agli utenti un quadro completo e permettere di trarre le proprie conclusioni.