Pulsee Luce e Gas sponsor di maglia della Fortitudo Agrigento

Una collaborazione pluriennale, che taglia il traguardo dell’ottava stagione sportiva consecutiva, quella tra Axpo Italia, quarto operatore sul mercato libero dell’energia in Italia e la S.S.D. Fortitudo Moncada Agrigento, principale società cestistica della città di Agrigento che sarà nuovamente impegnata nel campionato nazionale di A2 di basket.

Con una importante novità che riguarda l’esposizione del brand sulla maglia della squadra (sia nel kit home che away) e sul coprimaglia.

Per il primo anno dall’inizio della partnership, sarà infatti Pulsee Luce e Gas, marchio per le utenze domestiche del Gruppo Axpo Italia, a portare l’energia giusta alla squadra agrigentina, forte di un posizionamento che mette digitale, innovazione e sostenibilità al centro.

La collaborazione con la Fortitudo Moncada Agrigento si colloca nel solco di un percorso che vede Axpo Italia sostenere lo sport nazionale e le società sportive con il brand Pulsee Luce e Gas sempre più protagonista.

Di recente l’azienda ha infatti presentato il suo ingresso nella Serie A di calcio con le partnership che vedono il marchio sul fronte maglia del Genoa Cfc e sul back jersey dell’A.C. Monza,

“Lo sport è un veicolo di comunicazione importante perché ci consente di arrivare nei luoghi dove si esprimono le passioni delle persone. Il commento di Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer e Country Corporate Communication Director di Axpo e Pulsee Luce e Gas. I nostri investimenti sulle società sportive rappresentano la volontà di affiancare il talento italiano raggiungendo un pubblico sempre più vasto e con esigenze in evoluzione. La scelta ricade su realtà che condividono i nostri valori e che, come noi, mettono ambizione e capacità di portare innovazione nelle loro discipline di appartenenza. Siamo certi che anche l’evoluzione di questa importante partnership con la Fortitudo Moncada Agrigento che, come Axpo Italia, è in essere da diversi anni, vada nella giusta direzione”.

“La Fortitudo ormai da anni milita nei campionati di massima serie e ha come obiettivo principale oltre che rappresentare la Sicilia sui più importanti parquet d’Italia, quello di essere collante per il territorio, veicolo di aggregazione sociale e promozione. Il basket deve essere vetrina per importanti società come Axpo che credono nello sport e condividono gli stessi principi e ideali, quali il lavoro di squadra, la sinergia e fair play.”