Nasce Radio Veneto 24

È nata Radio Veneto 24, una radio di servizio dedicata all’informazione locale.

Un nuovo progetto che sfrutta le potenzialità del mezzo radiofonico: immediatezza, grande diffusione e semplice fruibilità da parte degli utenti, tutte caratteristiche ideali da abbinare a un medium di informazione per una regione e le sue città.

La programmazione e l’emissione di Radio Veneto 24 sono realizzate con GSelector e Zetta, lo streaming audio con Revma, integrati con gli altri strumenti di produzione e pubblicazione – compresi quelli di Open Radio per la Radio on Demand e l’Audio AD Server – per un flusso di lavoro ottimizzato.