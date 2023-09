ITA Airways e VMLY&R presentano la nuova piattaforma di Comunicazione

ITA Airways e VMLY&R hanno presentato oggi la nuova piattaforma global di comunicazione “A sky full of Italy” e la brand campaign “Search Bar”, pensate per tutti quelli che ricercano anche in viaggio le emozioni, le ispirazioni e l’estetica in pieno stile italiano.

ITA Airways, infatti, ambasciatrice a livello mondiale delle eccellenze italiane, offre nei propri aeromobili con livrea blu che sorvolano i cieli di tutto il mondo, le migliori esperienze italiane: il calore, l’accoglienza, il buon cibo, il design e lo stile.

La compagnia italiana di riferimento ha come centro strategico il cliente, quindi, per la realizzazione della nuova campagna, si è partiti da una precisa analisi delle esigenze dei consumatori: quando si cerca un’esperienza, infatti, ci si fa sempre aiutare da un motore di ricerca. La forma iconica della search bar, che diventa, quindi, il simbolo di quello che si sta cercando anche quando si pensa ad un viaggio, viene utilizzato creativamente in tutta la campagna integrata, per raccontare come gli italiani che viaggiano nel mondo possono, scegliendo ITA Airways, vivere l’esperienza di viaggio già a bordo con tutto ciò che stavano cercando: lo stile, l’accoglienza, il calore, il buon cibo, la cura, il comfort. E gli stranieri che sognano e cercano l’Italia possono vivere una meravigliosa esperienza all’insegna dell’eccellenza italiana, ancora prima di toccare il suolo.

La campagna è stata realizzata grazie al supporto di Google, che ha fornito insight fondamentali sulle principali tendenze di ricerca all’estero legate all’Italia.

La valorizzazione delle eccellenze italiane che ci distinguono è stato anche il criterio che ha guidato la produzione della campagna: dalla scelta della regia a quella musicale, dalla selezione delle location alle scelte stilistiche per la ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore.

La nuova piattaforma di comunicazione ideata da VMLY&R e prodotta da Think Cattleya sarà on air a partire da oggi in Italia su TV, social, web, stampa e video affissioni digitali in zone chiave di Roma e Milano. Inoltre, la piattaforma strategica di comunicazione “A sky full of Italy” sarà progressivamente lanciata all’estero con importanti maxi-video affissioni, web e addressable tv, partendo da Brasile (San Paolo e Rio de Janeiro) e Argentina (Buenos Aires), passando per Europa e Stati Uniti, con campagne localizzate nelle aree di New York, Washington, Boston, Los Angeles, Miami e San Francisco, arrivando a toccare Israele, India e Giappone, sfruttando le peculiarità media di ciascun Paese.

“Sono molto orgoglioso di presentarvi oggi la nostra nuova campagna costruita all’insegna del Made in Italy. – ha dichiarato Giovanni Perosino Chief Marketing Officer di ITA Airways – la valorizzazione delle eccellenze italiane è stato il criterio che ha guidato la produzione dell’intero progetto, dalla scelta della regia a quella musicale, dalle location alla ricerca di partnership in grado di esprimere al meglio questo valore, tutto gira intorno all’unicità italiana e alle eccellenze del nostro Paese che siamo fieri di portare in tutto il mondo a bordo di ITA Airways. Presentarvi oggi un progetto che si basa sui pilastri della nostra Compagnia che hanno già cominciato a portare i primi ottimi risultati in quanto a load factor ci fa capire che siamo sulla strada giusta. – ha aggiunto Perosino – La centralità del cliente e la valorizzazione del Made in Italy ci hanno portato ad ottenere questa estate ottimi risultati: un Load Factor medio pari all’84%, con picchi dell’87% sull’intercontinentale e oltre 4,2 milioni di passeggeri trasportati”.

“Siamo felici di presentarvi oggi la nuova piattaforma di comunicazione, risultato del solido e stimolante rapporto di collaborazione tra VMLY&R ed ITA Airways, con cui ci accomunano i valori di creatività, pensiero out-of-the-box e gioco di squadra” ha dichiarato Simona Maggini, CEO di VMLY&R Italy. “I talenti di VMLY&R hanno lavorato a questa ambiziosa global campaign con l’obiettivo di valorizzare l’italianità e le sue eccellenze, raggiungendo una nuova importante tappa nel nostro percorso con ITA Airways, che, con grande soddisfazione, è stato riconfermato proprio nelle ultime settimane”.

Infatti, l’evento di presentazione, tenutosi presso il Portrait Milano, il nuovo progetto hotellerie e destination lifestyle del gruppo Lungarno Collection, che per oltre 500 anni è stato il Seminario Arcivescovile di Milano, conferma e rilancia la collaborazione tra ITA Airways e VMLY&R Italy.

Per l’occasione la sede presso Piazza del Quadrilatero sarà allestita fino al 5 settembre con una grande installazione a forma di search bar creata e realizzata con la sapiente arte dei Maestri Infioratori provenienti da Sicilia, Campania, Lazio e Liguria: una grande e originale vasca di petali, riferita ed ispirata ai codici ITA Airways e al nuovo concetto di campagna.

La presentazione della nuova campagna di comunicazione è inoltre inserita all’interno della partecipazione di ITA Airways al progetto “Semina – l’Infiorata di Via della Spiga”, terza edizione della mostra a cielo aperto in calendario dall’1 al 3 settembre presso la celebre via “salotto” del Quadrilatero di Milano.

