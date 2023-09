Deva Cassel protagonista della campagna Sisley

Una rosa avvolta dalle fiamme. Questo è il simbolo attorno a cui ruota la nuova campagna Fall Winter 2023 di Sisley. Una metafora che condensa delicatezza e passione, romanticismo e trasgressione, sottolineando i valori e i codici estetici che hanno fatto la storia del brand.

L’ambientazione di Burning Rose è un castello in mezzo alla campagna, in cui una giovane donna riceve la visita di un gruppo di outsider, tra cui un ragazzo dal fascino cupo e ribelle. Lui è Luka Isaac, modello francese lanciato da Kate Moss, già protagonista dell’ultima campagna di Sisley. Lei è Deva Cassel, diciottenne dal fascino magnetico che ultimamente si sta affermando come musa di alcuni tra i più conosciuti stilisti del mondo.

“Mi trovo a mio agio nell’immagine di Sisley: intima e sfrontata”, racconta Deva, figlia di Monica Bellucci e dell’attore Vincent Cassel, “Tutti abbiamo un lato chiaro e un lato oscuro. Quando sono davanti alla macchina fotografica o alla cinepresa li uso entrambi”.

Le fotografie di Pierre-Ange Carlotti, enfant terrible della moda parigina, raccontano la storia di un amore proibito, in cui l’incontro con l’altro è la chiave per superare le proprie paure e diventare adulti. Nelle immagini spiccano i capi della collezione Fall Winter 2023, selezionati dalla stylist Helena Tejedor.

“La collezione mi è piaciuta molto”, continua Deva, “Specialmente il cappotto bianco era meraviglioso e molto comodo. Casual ed elegante allo stesso tempo.” Ci sono anche un giubbotto in ecopelle e un vestito a stampe animalier per lei, una maglia girocollo e un biker in ecopelle per lui. Nella collezione dominano il denim, la pelle e il nero: capisaldi dello stile Sisley, rivisti in chiave contemporanea e urban con un’attenzione particolare su qualità dei materiali e vestibilità.

La campagna Burning Rose prosegue il percorso di reinterpretazione dell’heritage Sisley in chiave contemporanea. Sarà pianificata su media online e offline a partire da settembre.

Sisley FW 2023

Burning Rose

Starring: Deva Cassel@d.casseluxxi Luka Isaac@this_is_luka_

Photographer: Pierre-Ange Carlotti@pierreangecarlotti

Stylist: Helena Tejedor@helenatejedor

Video: Kyle Keese@kyle.keese

Hair Stylist: John Nollet@johnnollet

Make up Artist: Letizia Carnevale@letiziacarnevale

Nail Artist: Lora De Sousa@loradesousa

Set Design: Sati Leonne@moiruki