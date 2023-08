Wunderman Thompson Italia è il nuovo partner di Bauli

Dopo un confronto competitivo, Bauli ha scelto WT Italia come partner per le strategie di marketing dei prossimi anni.

Giuseppe Salinari

Il nuovo posizionamento, che presto sarà lanciato con una piattaforma creativa integrata, è rispettoso dell’heritage Bauli, ma l’approccio è del tutto nuovo, per proiettare la marca nei suoi prossimi cento anni di storia.

Wunderman Thompson ha messo in gioco il suo bagaglio di expertise integrate, per sperimentare nuove proposte di comunicazione e dare vita a una partnership promettente con l’ultracentenario brand scaligero.

«Sentiamo la responsabilità di collaborare su una delle marche più amate dagli italiani – commenta Giuseppe Salinari, CEO di Wunderman Thompson Italia – Una marca che nel tempo ha saputo interpretare con intelligenza e sensibilità i valori di dolcezza e vicinanza. Il nostro obiettivo è di rinnovare e aumentare questo feeling tra Bauli e i propri consumatori. In un mondo così indaffarato non è sufficiente farsi vedere, non basta avere la capacità di attirare l’attenzione, bisogna attivarla, fornire le ragioni per farsi scegliere».

Alberto Raselli, Group Communication Manager di Bauli, aggiunge: «Come Gruppo Bauli ci stiamo avvicinando ad un nuovo emozionante capitolo del nostro percorso di crescita, che ci porterà a perseguire nuove strategie e opportunità di espansione, continuando sempre a consolidare il valore delle nostre marche e la loro vicinanza alle persone. Siamo felici di condividere questa sfida ambiziosa con Wunderman Thompson, un partner che ha saputo comprendere in profondità il nostro brief e proporci una piattaforma di comunicazione in grado di coinvolgere nuove generazioni di consumatori e gettare le basi del successo futuro della marca Bauli in Italia e all’estero».