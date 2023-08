Forbes di Agosto in edicola con l’allegato Small Giants

BFC Media ha presentato il numero di agosto di Forbes, disponibile in edicola con allegato in omaggio Forbes Small Giants, il magazine dedicato alle PMI. Il numero di agosto è un numero tradizionalmente apprezzato per via delle classifiche dei miliardari, sia quella dei 50 più ricchi del mondo sia i 69 miliardari italiani.

Per la storia di copertina il direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi, non ha scelto uno dei tanti billionaire italiani o del mondo ma Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group, costruttore di imbarcazioni di lusso proprio per questi billionaire.

Galassi non ha solo il pregio di produrre barche lussuose e bellissime, ma ha il merito di aver salvato l’azienda grazie alla società cinese Weichai Power e ad un aumento di capitale che ha coinvolto importanti investitori istituzionali italiani e internazionali: Karel Komarek, fondatore del gruppo di Dubai Kkcg, e Danilo Iervolino, azionista di controllo di BFC Media, che hanno sottoscritto il 35,4% delle azioni in offerta, in qualità di anchor investor.

Oltre alla classifica dei miliardari Forbes #70 di 130 pagine, di cui 18 di pubblicità,contiene tantissimi servizi e approfondimenti tra i quali:

TALENTI IN FESTA: è giunto alla sesta edizione il progetto italiano Forbes Under 30, che ogni anno seleziona 100 ragazzi sotto i 30 anni che stanno innovando il nostro modo di vivere e di lavorare. All’Hotel Principe di Savoia di Milano un party per celebrare una community sempre più numerosa;



Allegato al magazine Forbes Small Giants,il magazine che racconta le storie di successo delle piccole e medie imprese italiane.

La cover è dedicata a Francesco Ferragina, Vincenzo Ferragina e Fabrizio Bencini, soci fondatori di Kon Group, società di advisor finanziario con sedi a Firenze e Milano, specializzata nelle operazioni straordinarie e strategiche a sostegno soprattutto delle piccole e medie aziende.

In questo doppio numero di Small Giants agosto/settembre, di oltre 130 pagine, di cui 18 di pubblicità, non trova spazio solo la sostenibilità ma, come di consueto, anche tanti altri approfondimenti utili per le PMI:

L’ULTIMA PAROLA SULL’IA: secondo un’indagine di Workday, tecnologia e machine learning aiutano i dipendenti a lavorare in maniera più efficace ma l’apporto umano rimarrà cruciale;



Il progetto Forbes Small Giants prosegue il suo roadshow nelle città italiane per raccontare e scoprire le eccellenze del territorio italiano: le prossime tappe del 2023 saranno Lecce, Mantova, Perugia e Palermo.