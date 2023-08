Padova protagonista di due importanti campagne di comunicazione firmate Gruppo icat

Ottimi i risultati in termini di visibilità, coinvolgimento e attrattività ottenuti dalle due importanti campagne di promozione turistica della provincia di Padova e ideate da Gruppo icat, agenzia di comunicazione con sede a Padova e Milano.

Sfruttando in maniera integrata diversi canali e strumenti di comunicazione above e below the line, dal web ai social media, dalla stampa all’organizzazione di eventi e attività sul territorio, si è perseguito il costante obiettivo di valorizzare le bellezze artistiche, culturali, naturalistiche e termali della destinazione padovana. I due progetti sono nati dalla partecipazione alle gare indette rispettivamente dal ConsorzioThermae Abano Montegrotto e dal Comune di Padova, per i quali si sono aggiudicati la vittoria.

Il piano strategico dell’agenzia aveva il fine di costruire e ampliare il successo delle due destinazioni attraverso una visione trasversale delle mete. Le due campagne, studiate per attrarre nuovi flussi turistici, hanno valorizzato le potenzialità del territorio e ne hanno raccontato le peculiarità paesaggistiche, la storia e le esperienze da vivere, integrando gli aspetti più conosciuti con quelli più sorprendenti e meno noti.

“#Wonderfull”, che racchiude al suo interno gli anglicismi wonder (meraviglia) e full (pieno), e “Padova, dove la vita è arte”, un richiamo alla vocazione artistica e culturale della città, sono stati i due claim appositamente ideati dall’agenzia, diventati anche hashtag, che hanno fatto da filo conduttore per tutta la comunicazione, veicolando un messaggio di invito a scoprire le infinite opportunità che la provincia di Padova offre ai visitatori.

Nella prima campagna, l’attenzione è stata posta sul fatto che Abano e Montegrotto Terme sono i più antichi e importanti centri termali d’Europa, famosi per le loro acque e il suo fango maturo. Abano è stato inoltre descritto come un territorio ricco e variegato, con le sue innumerevoli opportunità di svago e cultura, dallo sport alla gastronomia, dal relax alla natura. Gruppo Icat ha dunque realizzato una campagna social per comunicare la sua offerta turistica in modo emozionale e ingaggiante in Italia e all’estero: tutte le esperienze e le emozioni che si possono vivere nella zona compresa tra Abano, Montegrotto e i Colli Euganei sono state riassunte nell’iconico concetto di “Wonderfull”, descrittivo di un territorio pieno di meraviglie da visitare, da godere e soprattutto da scoprire. I visual utilizzati per la campagna, divisi a metà, sottolineano la varietà e la ricchezza dell’offerta turistica, tenendo al contempo il focus sugli impianti termali e sulla presenza umana. 36 milioni di impression, +12% di conversion rate, 98mila interazioni, +43% di traffico sul sito internet sono i risultati ottenuti dalla campagna digital e social di durata semestrale.

Padova è stata invece presentata come una città d’arte dal forte appeal per i visitatori, grazie alle sue numerosissime opere, tra cui spiccano i cicli affrescati del ‘300 “Padova Urbs Picta”, inseriti nel Patrimonio Unesco. Si è andati oltre questo orizzonte comunicativo, ribaltando i paradigmi della fruizione dell’arte, che è stata portata a piene mani nei momenti della quotidianità, come un aperitivo nelle piazze, nelle prelibatezze del mercato Sotto il Salone, nel caffè del Pedrocchi e nelle diverse esperienze nella natura, come gli itinerari da percorrere a piedi, in bici o in battello. Ecco allora che, nel 2021, i cicli affrescati del ‘300 “Padova Urbs Picta” sono diventati Patrimonio Unesco; da questo importante evento, è emersa l’esigenza del Comune di Padova di realizzare un’operazione di promozione territoriale finalizzata a creare awareness sull’intera città, mettendo in evidenza tutti i suoi principali driver turistici.

Dopo avere studiato la strategia, Gruppo icat ha davo vita al concept creativo, con il claim “Padova, dove la vita è arte”. La campagna è stata declinata su tutti i mezzi: adv su testate generaliste, di viaggio e quotidiani; spot tv su RAI 1, Mediaset e LA7; spot radio sulla RAI e radio DeeJay. A completamento, l’attività di ufficio stampa, di social media, video e folder sulle singole aree tematiche e un weekend a Padova con Vanity Fair.

La promozione territoriale ha portato ad ottenere un +5,5 M di turisti rispetto al 2021, con un settembre record che ha registrato 324.000 presenze e tutti gli hotel al completo.

“Per chi come noi ha una visione globale ma solide radici in territorio veneto, questa duplice collaborazione con ConsorzioThermae Abano Montegrotto e con il Comune di Padova ha rappresentato un ritorno alle origini – dichiara Claudio Capovilla, Presidente di Gruppo icat -. Le campagne che abbiamo ideato e promosso hanno visto la produzione di contenuti mirati che sono stati veicolati attraverso diversi canali online e offline. I progetti hanno portato grande visibilità ai territori, contribuendo ad aumentare notevolmente i flussi di turisti italiani ed esteri, tanto che Padova ha addirittura registrato un picco di hotel sold-out. Dunque passione e soddisfazione sono i due termini con cui potremmo sintetizzare questa bellissima esperienza, in cui la comunicazione è stata al servizio della cultura a 360 gradi”.