Max Mariola è il nuovo volto di Fever-Tree

Massimiliano Mariola, detto Max – chef, conduttore televisivo e youtuber – è il nuovo brand ambassador di Fever-Tree, il primo brand di acque toniche super-premium.

Romano d’origine, muove i primi passi da chef come docente di corsi di cucina professionali. È stato Executive Chef e supervisore del livello qualitativo dei ristoranti del gruppo alberghiero Boscolo – in Italia e in Europa -, oltre a essere stato cuoco consulente per AIA e Gruppo Veronesi e chef de partie di alcuni ristoranti come Agata e Romeo, nella capitale, e il Symposium di Cartoceto, nelle Marche.

È attualmente conduttore su Gambero Rosso Channel e, da qualche anno a questa parte, ha deciso di condividere la sua esperienza come food influencer attraverso i profili social: oggi ha un canale YouTube che conta un pubblico di oltre 600.000 appassionati – da sommare ai 3,6 milioni di followers su TikTok, 1,5 milioni su Instagram e 1 milione su Facebook -, a cui trasmette la sua passione e filosofia di vita, insieme al know-how acquisito nel settore.

La partnership tra Fever-Tree e Max Mariola è stata inaugurata con la pubblicazione sui social di un reel in cui lo chef dimostra il suo carisma da showman, proponendo una ricetta leggera per l’aperitivo a base di sgombro marinato, perfetta da abbinare a un ottimo Paloma: il cocktail dell’estate realizzato rigorosamente con la Pink Grapefruit.

Questa soda – ultima nata in casa Fever-Tree – è realizzata con vero succo di pompelmi rosa della Florida raccolti a mano, come suggerisce il colore intenso; priva di dolcificanti artificiali, contiene solo 30 calorie per bottiglia ed è ideale per la stagione calda, con le sue note fresche e floreali.

“Max è il volto perfetto per rappresentare alcuni nostri valori come la genuinità degli ingredienti e la ricerca dell’eccellenza – commenta Filippo Colombo, Country Manager di Fever-Tree – e siamo davvero orgogliosi di averlo a bordo. Il suo spirito coinvolgente, insieme alle abilità da showman e alla passione per il food & beverage, sono il match perfetto con i nostri obiettivi di brand awareness e siamo entusiasti di collaborare con lui per ampliare la visibilità mediatica della gamma di toniche Fever-Tree, puntando sempre più in alto”.