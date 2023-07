È la Radio Italiana del Principato di Monaco, l’emittente che va oltre il tempo, i cambiamenti, le mode.

Radio Monte Carlo è riconosciuta a livello internazionale per il suo sound inconfondibile e la raffinata selezione musicale: la sua musica è da sempre manifesto di stile e il suo pay off “Musica di Gran Classe” sottolinea la capacità di coniugare il pop più elegante di ieri e di oggi ai suoni più ricercati ed esclusivi.

Radio Monte Carlo si rivolge a un pubblico prevalentemente adulto, di alto profilo, colto e con uno spiccato interesse per il mondo del lifestyle come il design, il cinema, l’arte, la moda, i viaggi e lo sport.

Il palinsesto dell’emittente è molto amato dagli ascoltatori che con grande fedeltà seguono ogni giorno i tanti programmi in onda a partire dalle cinque del mattino, con “Caffelatte con te”, fino a notte fonda con “BlueMoon”.

La radio vive anche sul territorio con prestigiose partnership come quella con il Blue Note di Milano (e le dirette di “Monte Carlo Nights”), i numerosi festival jazz in tutta Italia (tra gli altri, Umbria Jazz, Time in Jazz, Sicilia Jazz Festival) oltre a grandi manifestazioni sportive, le mostre più rilevanti e importanti eventi cinematografici.

Proprio in virtù di questa sua attitudine, Radio Monte Carlo è radio ufficiale di UN’ESTATE DA RE, la kermesse programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec – Società Campana Beni Culturali – in collaborazione con il MIC, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo, giunta alla VIII edizione in programma dal 13 luglio al 3 agosto nella spettacolare cornice della Reggia di Caserta.

Rosaria Renna e Filippo Firli si alterneranno nella postazione radio creata appositamente dalla quale trasmetteranno in diretta e si collegheranno con gli studi di Milano per far vivere l’atmosfera magica di Un’estate da Re e raccontare l’immensa bellezza del territorio anche attraverso la voce dei protagonisti.

Roberto Bolle, Zucchero “Sugar” Fornaciari e Placido Domingo saranno infatti intervistati dai conduttori di Radio Monte Carlo.

Questo il programma:

sabato 22 luglio alle 17.30 andrà in onda l’intervista di Rosaria Renna a Roberto Bolle e dalle 20.00 alle 21.00 il racconto dell’evento con Rosaria Renna e Laura Ghislandi.

Lunedì 24 luglio alle 17.30 andrà in onda l’intervista di Rosaria Renna a Zucchero “Sugar” Fornaciari e dalle 20.00 alle 21.00 il racconto dell’evento con Rosaria Renna e Maurizio DiMaggio.

Martedì 25 luglio alle 17.30 andrà in onda l’intervista di Rosaria Renna a Zucchero “Sugar” Fornaciari e dalle 20.00 alle 21.00 il racconto dell’evento con Rosaria Renna e Maurizio DiMaggio.

Giovedì 3 agosto alle 17.30. andrà in onda l’intervista di Filippo Firli a Placido Domingo e dalle 19.00 alle 20.00 il racconto dell’evento con Filippo Firli e Marco Porticelli.

In un percorso di avvicinamento on air i conduttori dell’emittente stanno ricordando in questi giorni gli eventi in programma e il sito web e i social network di Radio Monte Carlo danno ampio risalto alla collaborazione.