Pianegonda sponsor ufficiale di Marateale – Premio Internazionale Basilicata

Pianegonda sarà sponsor ufficiale della quindicesima edizione di “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, che si terrà dal 25 al 29 luglio nella suggestiva “perla del Tirreno” presso il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere.

Il brand di gioielleria, con le proprie creazioni di design, veste il cinema internazionale nei momenti più importanti e rafforza la sua presenza anche a Maratea che, si candida come capitale italiana della cultura per l’anno 2026 con la sua straordinaria bellezza e il suo ricco patrimonio culturale.

Pianegonda continua il forte legame con l’arte e la cultura aderendo agli eventi più prestigiosi del settore con particolare attenzione nel promuovere e valorizzare i talenti emergenti.

La kermesse quest’anno sarà, infatti, fortemente caratterizzata da una componente giovanile e non solamente legata agli artisti che vi interverranno ma anche ai giurati.

Tra le celebrità annunciate Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Liz Hurley, Barbara d’Urso, Francesca Fagnani, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Paolo Genovese, i ragazzi della fiction “Mare fuori”, Pio & Amedeo, Laura Chiatti, Marco Bocci, Ema Stokholma, Ermal Meta, Enzo Abitabile, i produttori Tarak Ben Ammar e Gianluca Curti, Madalina Ghenea, Roberto Ciufoli, Roberta Giarrusso, Silvia Salemi.

Quasi 2500 opere, tra lungometraggi e corti, sono state proposte per le tre sezioni della manifestazione: “Green Award”, “Marateale in short” e “Marateale in school” inviate da ben 108 nazioni: un evidente segnale dell’autorevolezza e del prestigio che Marateale riscontra a livello internazionale.