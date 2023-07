SISA on air con la nuova campagna firmata LESSISMORE

SISA, retailer della distribuzione moderna conveniente e di qualità principalmente radicato nel sud Italia – Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – attraverso una rete di 400 punti vendita da sempre connotati come “I Supermercati Italiani”, arriva in comunicazione con una nuova campagna integrata che attraverso un linguaggio ironico e scherzoso punta a riflettere temi attuali come la qualità e la convenienza dei prodotti a marchio e i valori di vicinanza, servizio e ospitalità espressi dalla modernità dell’insegna.

Da qui nasce la campagna “Una famiglia come la tua”, ideata da LESSISMORE, il cui concept si sviluppa nella similitudine riconosciuta tra la famiglia dei prodotti a marchio SISA e le famiglie italiane che ogni giorno scelgono i prodotti a marchio dell’insegna.

Lo spot si apre con soggetto interno giorno: nella cucina casalinga ideale si susseguono scene di vita, di accoglienza, di convivialità, di italianità.

La narrazione ci propone una soggettiva dall’interno della dispensa, come se fossero i prodotti dell’insegna presenti al suo interno a raccontarci quello che vedono quotidianamente, sbirciando tra le ante e osservando la vita di ogni giorno di una tipica famiglia circondata dalla bontà e dalla convenienza dei prodotti a marchio.

A sottolineare tutta la promessa identitaria dell’insegna, la presenza animata in chiusura di Sisolo, la mascotte alberello SISA, che nell’indicare il claim “Una famiglia come la tua”, sostanzia un invito che genera senso di empatia e di coinvolgimento e quindi adesione.

“In un momento cruciale per i consumi con una propensione alla convenienza abbiamo scelto di investire in un piano di comunicazione che integra canali diversi” – commenta Alessandro Camattari, Direttore Commerciale e Marketing D.IT, – “utilizzando un linguaggio fresco e contemporaneo con l’obiettivo di raccontare ai clienti attuali e potenziali il DNA di SISA come marchio di fiducia in cui riconoscere la qualità e la modernità dell’insegna e la sua capacità di servizio e di vicinanza verso la collettività, perché mai come oggi vogliamo essere vicini a chi ogni giorno sceglie i nostri prodotti a marchio. Il media mix omnicanale è stato finalizzato per massimizzare la reach attraverso una pianificazione che alterna media tradizionali e media digitali e stimola le interazioni sulle principali piattaforme social grazie al concept dal tone of voice fresco, giovane e ironico”.

Per raccontare “Una famiglia come la tua”, a supporto un articolato piano di comunicazione integrata dedicato al consolidamento della brand awareness con declinazioni che includono lo spot nei formati da 30” e da 20” on air sulle principali tv locali attive sui territori presidiati dalla rete vendita SISA, campagna digital su Google, YouTube, Facebook e Instagram e instore-visibility.

