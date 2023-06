JD Official Partner del Red Valley Festival con Dentsu

Il player europeo nella moda sportiva sarà presente alla kermesse musicale italiana tra le più importanti nel suo genere, che negli anni ha attirato oltre 100mila amanti del pop, rap, urban ed EDM da tutta la penisola e dall’estero.

Il festival si svolgerà durante il weekend di Ferragosto all’Olbia Arena, una grande area per concerti poco distante dal centro città e già ben collaudata durante l’edizione precedente del Red Valley.

Anche quest’anno il festival ospiterà oltre 30 artisti tra i più importanti della scena: da Lazza ai Black Eyed Peas, passando per Sfera Ebbasta, Elodie, Paul Kalkbrenner, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri. Un cast di alto livello per l’evento più importante di Ferragosto in Italia.

JD avrà l’opportunità di interagire e confrontarsi con il proprio target di riferimento, i giovani dinamici, innovativi e curiosi uniti dalla passione per la musica.

Ed è proprio la musica uno dei mezzi più potenti ed efficaci per veicolare ed esprimere tutta la propria personalità e stile, una mission da sempre centrale per il brand.

La partnership con Red Valley Festival, nata grazie alla collaborazione con Dentsu Creative che ha curato il progetto in tutte le sue fasi, è strategica proprio per questo, perché in un colpo solo si raggiunge l’interazione diretta con la Gen Z, tramite attività di customer experience e di fidelizzazione, e il consolidamento nel mondo della musica e dello spettacolo dal vivo, grazie alla notevole lineup che il festival offre.

JD, oltre alle sorprese che riserverà in loco all’evento, dà ai propri clienti l’opportunità di partecipare al Festival attraverso due contest.

Vinci Red Valley con JD: un concorso nazionale attivo sul sito e sui canali social JD. Il premio in palio consiste nell’accesso a tutte e quattro le date del festival, accesso all’area VIP JD, volo e pernottamento per 2 persone!

Ticket Raffle Red Valley: un concorso online geolocalizzato in tutta la Sardegna e con QR Code all’interno nei negozi JD dei centri commerciali Olbia Mare, Porte di Sassari e Le Vele & Millennium di Cagliari. Il contest inizierà il 10 luglio e finirà il 16. I vincitori avranno accesso completo a un giorno del festival e all’area VIP JD con un +1!