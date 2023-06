“F***ing Genius – Vite per la ricerca”, online la seconda stagione del podcast di Massimo Temporelli

È on line il primo episodio di F***ing genius – Vite per la ricerca, la nuova stagione della serie podcast di Massimo Temporelli realizzata da Storielibere in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Da sempre F***ing Genius racconta uomini e donne straordinari, pionieri nel loro ambito, che con il loro lavoro hanno cambiato le nostre vite e il corso della storia del genere umano.

Nella nuova stagione Massimo Temporelli andrà alla scoperta di personalità geniali che hanno fatto della ricerca la loro ragione di vita, lasciando un segno indelebile nei progressi della scienza e aprendo la strada a chi ha raccolto il testimone dopo di loro.

Una serie di Lampi di genio, pillole brevi che raccontano momenti chiave che hanno cambiato la storia della ricerca scientifica, ci racconteranno di nuovi campi e possibilità in particolare nell’ambito della ricerca sui tumori.

Partner del progetto F***ing Genius – Vite per la ricerca è Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro che, come Storielibere, crede nel potere della scienza come strumento per cambiare la traiettoria del destino.

Fondazione AIRC inoltre sostiene la cultura scientifica alimentandola costantemente con il contributo di una folta comunità di scienziati e scienziate, che con il loro lavoro continuano a migliorare le vite e la salute di tutti.

F***ing Genius – Vite per la ricerca è un podcast di Massimo Temporelli. Cura editoriale, post-produzione e sound design di Cecilia Belluzzo. Illustrazione di Emiliano Ponzi.

I quattro episodi di F***ing Genius – Vite per la ricerca saranno on line ogni fine mese, da giugno a ottobre, intervallati da una puntata di Lampi di genio su AIRC.it, Storielibere.fm e sulle più importanti piattaforme di podcast.