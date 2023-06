Fiat dice addio al grigio per scoprire i colori, Leo Burnett firma l’attivazione 

Sono i colori allegri e vivaci a rappresentare al meglio l’Italia e l’italianità, non il grigio. Ed è proprio per questo che Fiat smetterà di usarlo per le proprie vetture.

Una scelta rivoluzionaria a cui si è affiancata un’idea di comunicazione altrettanto innovativa e coraggiosa.

Per l’occasione Leo Burnett ha infatti realizzato un’attivazione mai fatta prima, che ha come protagonista Olivier Francois, FIAT CEO e Global Chief Marketing Officer di Stellantis.

In uno spettacolare stunt Olivier Francois è stato sollevato all’interno di una Fiat 600 grigia a 15 metri d’altezza sopra il coloratissimo paesino di Lerici in Liguria.

Per poi essere calato subito dopo in un gigantesco contenitore di vernice arancione, che ha coperto il grigio originale della vettura.

Il CEO del brand fa così un profondo tuffo nel colore invitando tutti a scoprire il nuovo mondo colorato di FIAT, all’insegna del claim “ITALIA. LA TERRA DEI COLORI. FIAT. IL MARCHIO DEI COLORI”.

Il video dell’operazione dal 26 giugno è live su tutti i canali social Fiat nei principali mercati europei. Il 21 giugno è stato lanciato un video che ha fatto da teaser a tutta l’operazione.

