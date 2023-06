Lurisia lancia la campagna “Creata Dalla Natura”

Lurisia comunica il lancio della nuova campagna “Creata dalla natura”, che celebra i capolavori della natura, la purezza degli ingredienti e la qualità della gamma di prodotti Lurisia.

Da secoli l’Italia è rinomata per la sua arte e l’abilità dei suoi artisti nel creare opere straordinarie, ma dobbiamo considerare anche i capolavori che la natura stessa ci offre da millenni: ogni pietra, ogni pianta è una testimonianza di come sia un’artista incomparabile, capace di creare opere straordinarie, tra cui vanno annoverate quelle che offre da millenni; eccellenze che hanno reso il nostro Paese famoso nel mondo anche per l’unicità e la straordinaria qualità dei propri prodotti.

Dalla purezza dell’Acqua Minerale, nata nel cuore delle Alpi del Monte Pigna, alla bontà dei migliori agrumi italiani coltivati tra terra e sole, i prodotti Lurisia raccontano una storia di autenticità, eccellenza e qualità.

Il Chinotto e l’Acqua Tonica Lurisia sono preparati con i chinotti di Savona, Presìdio Slow Food, ricchi di profumi che donano alle bibite un carattere vivace e piacevolmente amaro.

La Gazzosa Lurisia è preparata ancora oggi con la sua ricetta originale, con una varietà di limoni coltivati da oltre 300 anni sui terrazzamenti della costiera amalfitana.

Le arance utilizzate per le Aranciate Lurisia provengono dai migliori agrumeti italiani: estratto dell’arancia di Puglia per la versione classica, succo di “Arancia Rossa di Sicilia IGP” per l’Aranciata Rossa ed estratto dell’arancia Melangolo di Puglia per la versione amara.

La Limonata Lurisia nasce invece dagli estratti di tre diverse fioriture del limone, coltivati tra i panorami più suggestivi d’Italia, baciati dal sole e dal mare, per ottenere un succo aromatico dalla freschezza intensa.

La campagna Lurisia “Creata dalla natura” vuole riportare l’attenzione dei consumatori verso la natura e le sue meraviglie e prevede, a partire dal 1° giugno 2023, l’attivazione su diversi touchpoint.

È prevista una campagna digital che vivrà sui canali social e sito web ufficiali di Lurisia e attività outdoor presso aeroporti, stazioni e fermate autobus.

La campagna social prevederà inoltre la realizzazione di contenuti emozionali dedicati al rituale dell’aperitivo, un’attivazione influencer e la realizzazione di tre reel, girati tra Roma e le Cinque Terre, con le atmosfere della ‘Dolce Vita’ italiana, in perfetto stile Lurisia.

La campagna si completerà infine con una serie di eventi lungo tutta l’Italia.

CREDITS

Creative Agency for the campaign “Crafted by nature”: AKQA

ECDs: Jean Zamprogno & Fernando Pellizzaro

Group Account Director: Silvia Brihy

Creative Director: Rodolfo Fernandes

Strategy Director: Emma Riley

Associate Strategy Director: Gustavo Zilles

Copywriter: Patrick Chase

Art Director: Alexa Bortz

Senior Producer: Lais Pereira