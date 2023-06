Fabio Cavallone nuovo Delegato FERPI per Puglia, Calabria e Basilicata

Fabio Cavallone, Socio professionista FERPI dal 2019, è il nuovo Delegato Puglia, Calabria e Basilicata.

Fabio Cavallone

Co-fondatore e amministratore unico di Formae98 srl, specializzata in comunicazione e relazioni pubbliche, Fabio Cavallone è nato a Bari e ha iniziato a lavorare nel settore IT negli anni 90 per poi scoprire la bellezza del marketing e della comunicazione. A Bari ha seguito un master di marketing e comunicazione e creato la sua azienda “Forme comunicazione e marketing”. Gestisce la comunicazione per enti, progetti e aziende nazionali curando la Comunicazione a 360°. Appassionato di neuromarketing, di Tecniche di Persuasione e gestione del consenso, si occupa anche di comunicazione politica e di immagine in campo farmaceutico e cosmetico.